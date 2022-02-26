來玩雪人DIY！屏東勝利星村偽出國 228連假玩一波日本

「屏東．日本友好感謝祭」228連假在屏東市勝利星村，北海道的雪空運來台，小朋友可以DIY企鵝雪人。（記者葉永騫攝）

2022/02/26 19:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所，228連假在屏東市勝利星村舉辦「屏東．日本友好感謝祭」活動，日本靜岡縣蜜柑、北海道的雪空運來台，可以DIY「企鵝雪人」，還有超過40攤市集，屏東充滿濃濃日本味。

屏東縣長潘孟安說，疫情期間，台灣送了口罩給日本，當台灣缺疫苗時，日本送了疫苗給台灣，兩國友誼堅定，日本更是台灣人最愛去的國家，但受到疫情影響無法出國到日本遊玩，縣府與日本各地方縣市以及日系企業等單位合作舉辦日本展，北海道旭川市更特別空運了一批雪來台灣，用知名的動物企鵝來做雪人，要給南國屏東民眾體驗北國的風情，日本靜岡縣也特別從日本直送100箱蜜柑，讓現場民眾品嚐。

連假3天，更安排許多道地的日式表演，包括氣勢磅礡的太鼓、和風味十足的三味線及阿波舞表演，還有美景打卡牆讓，更有許多空運來台贈品好禮，熊本熊周邊商品、國人必買的伴手禮─休足時間、日式點心等。另外，集章即可獲得日本原裝小禮物，以及每日限量日式美食試吃活動等。

228連假不用出國就能體驗日本遊玩的氣氛，而雪人DIY體驗，每天有3場，分別在下午4、5、6整點時段。

「屏東．日本友好感謝祭」在屏東勝利星村登場。（記者葉永騫攝）

日本攤位吸引許多人參觀選購。（記者葉永騫攝）

「屏東．日本友好感謝祭」在屏東勝利星村登場，228連假期間有許多演出。（記者葉永騫攝）

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