小琉球228連假迎春燕 訂房淡季逆勢成長

小琉球遊憩以親水為主。（記者陳彥廷攝）

2022/02/25 23:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東觀光地區小琉球於228連假的訂房率接近9成，在以往屬於淡季的冬季是相當罕見，商家、民宿個個磨拳擦掌迎接開春行情，警方則是因應東琉碼頭的龐大人車潮祭出紓導措施，請民眾配合。

琉球鄉觀光發展協會表示，小琉球大宗的遊憩仍以親水為主，因此雖然冬季沒有東北季風的侵擾，但一向仍屬於觀光淡季，以往就算是春節長假，訂房率平均也才6成左右，而且今年又因為春節前出現疫情，影響民眾出遊意願，最後退訂到僅剩4成多。

協會指出，由於這2年來都有疫情影響，加上又是離島，盛況很難像前幾年，當初更率先發起「同島一命」而串聯停業的決定，所有業者皆同意暫時停業，保護島上所有居民，因此旅宿狀況一直較於平淡，今年228連假前，因為疫情仍處相對高檔，當時也有許多人退訂，直到連假前疫情平穩才又來訂房，但會增加到近9成，仍是令人意外，可說是開春迎來春燕。

為因應龐大人車潮，警方實施相關交通紓導，東港警方指出，東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，民眾可以多加利用，若停車位已滿，建議將車輛駛經進德大橋至新園鄉鹽埔漁港沿線停放步行，警方將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制，也呼籲民眾可利用鹽埔漁港的鹽琉航線分流。

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