民進黨屏東縣長初選 莊瑞雄：民調前「一定要辯論」

莊瑞雄說，早在上週他就提出，民進黨屏東縣長初選在民調前一定要先辯論，若是政見發表會只是各說各話。（資料照）

2022/02/25 16:59

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨屏東縣長初選持續白熱化，參選人立委鍾佳濱今天向選對會提訴求，未來初選的政見發表會以「電視辯論會」進行；參選人立委周春米主張以「政見發表會」的形式較妥當；參選人莊瑞雄則強調，他不是附和鍾佳濱的意見，早在上週他就提出，在民調前一定要先辯論，若是政見發表會只是各說各話。

莊瑞雄今天受訪說，辯論這個構想並非是由鍾佳濱所拋出，早在上週他就曾公開說，在實施民調之前「一定要辯論」，並指辯論程序中，就包含了政見發表的流程，若只是單純的「政見發表會」，只是淪為各說各話。

鍾佳濱今天在立法院舉行記者會，向民進黨選對會提出要求，未來屏東縣長初選的政見發表會以電視辯論進行，更率先簽下同意書，邀請其他兩位參選人立委周春米、莊瑞雄，共同針對各自的政見進行電視辯論，而非僅有口號內容，讓縣民能夠了解參選人的實際政策願景。

周春米則主張，若要以電視做為媒介，可以考慮採用「政見發表會」的形式，由各組候選人闡述自己的縣政願景，如此一來，可以同時滿足闡述縣政願景與保持黨內和諧的兩個重要條件，應該是一個比較能夠顧全大局的選項。

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