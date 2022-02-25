為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    民進黨屏東縣長初選 莊瑞雄：民調前「一定要辯論」

    莊瑞雄說，早在上週他就提出，民進黨屏東縣長初選在民調前一定要先辯論，若是政見發表會只是各說各話。（資料照）

    莊瑞雄說，早在上週他就提出，民進黨屏東縣長初選在民調前一定要先辯論，若是政見發表會只是各說各話。（資料照）

    2022/02/25 16:59

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨屏東縣長初選持續白熱化，參選人立委鍾佳濱今天向選對會提訴求，未來初選的政見發表會以「電視辯論會」進行；參選人立委周春米主張以「政見發表會」的形式較妥當；參選人莊瑞雄則強調，他不是附和鍾佳濱的意見，早在上週他就提出，在民調前一定要先辯論，若是政見發表會只是各說各話。

    莊瑞雄今天受訪說，辯論這個構想並非是由鍾佳濱所拋出，早在上週他就曾公開說，在實施民調之前「一定要辯論」，並指辯論程序中，就包含了政見發表的流程，若只是單純的「政見發表會」，只是淪為各說各話。

    鍾佳濱今天在立法院舉行記者會，向民進黨選對會提出要求，未來屏東縣長初選的政見發表會以電視辯論進行，更率先簽下同意書，邀請其他兩位參選人立委周春米、莊瑞雄，共同針對各自的政見進行電視辯論，而非僅有口號內容，讓縣民能夠了解參選人的實際政策願景。

    周春米則主張，若要以電視做為媒介，可以考慮採用「政見發表會」的形式，由各組候選人闡述自己的縣政願景，如此一來，可以同時滿足闡述縣政願景與保持黨內和諧的兩個重要條件，應該是一個比較能夠顧全大局的選項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林佳龍點名參選新北市長 林淑芬︰相信選對會會選出最佳人選
    2022/02/25 15:25

    林佳龍點名參選新北市長 林淑芬︰相信選對會會選出最佳人選
    民進黨屏東初選採「電視辯論」？ 周春米主張「政見發表會」
    2022/02/25 15:04

    民進黨屏東初選採「電視辯論」？ 周春米主張「政見發表會」
    邀周春米、莊瑞雄電視辯論 鍾佳濱向選對會提要求
    2022/02/25 11:13

    邀周春米、莊瑞雄電視辯論 鍾佳濱向選對會提要求
    民進黨屏東縣長初選3強鼎立 4/6至4/8民調
    2022/02/23 16:14

    民進黨屏東縣長初選3強鼎立 4/6至4/8民調
    屏東綠營3強初選 鍾寒風拜票、莊再批魔鬼說、周：別在黨內找敵人
    2022/02/21 14:54

    屏東綠營3強初選 鍾寒風拜票、莊再批魔鬼說、周：別在黨內找敵人

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    屏東縣長初選民調落後？ 鍾佳濱：對手吹哨壯膽
    2022/01/21 08:52

    屏東縣長初選民調落後？ 鍾佳濱：對手吹哨壯膽
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播