耶誕大禮？屏東漁民後壁湖外海捕魚 逾百台斤龍膽石斑上鉤！

重逾100台斤的超大龍膽石斑。（民眾提供）

2021/12/27 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東恆春1名潘姓漁民，耶誕夜當天出海捕魚，在後壁湖外海採延繩釣法，竟釣得1尾重逾100台斤的超巨大龍膽石斑，他從體色推測是純野生的龍膽，最後換算台斤以每台斤270元的價格賣出，他笑說是「耶誕發紅包」。

「討海這麼多年，從沒看過這麼大尾的野生龍膽！」潘男說，當天他因為海象平穩，決定在晚間出海捕魚，駕著他的舢板到後壁湖外海不遠處開始作業，沒想到沒過多久，他隱約感覺得到有沉甸甸大魚上鉤的跡象，開始收繩，但因重量太重，收繩速度慢，他還以為是釣到飼料袋還是垃圾。

沒想到釣上船時是令他大吃一驚，當釣繩一將重物拉出水面，他赫見1尾粗估約150公分長的超大尾龍膽石斑，讓他看得又驚又喜，立刻趕回港，而他到港時，冷氣團正好抵達恆春，他趕快請2名友人一同把魚拉上岸，費了九牛二虎之力才把魚送上岸過秤。

誇張的是，潘男用100台斤的秤一秤，竟然是直接「破表」，最後只好商借更大的秤，這才秤出約是超過100台斤的超重重量，他並從魚身多為白色而非黑色，判斷是純野生龍膽，後來魚販以每台斤270元收購，他也笑說是「最好耶誕禮！」。

屏東沿海鄉鎮飼養許多龍膽石斑，但大多是養到20台斤即送上餐桌，且採輪切方式，一般也看不出魚的完整形狀，而屏東沿海在八八風災時造成不少魚塭破堤，所飼龍膽石班游回大海，成為食物鏈頂端魚種，但已大多被釣客釣走，近年已甚少傳出有從養殖再因放流而野化的大型龍膽石斑被捕獲的消息。

潘男說，據他了解，這應該是恆春半島所捕獲第2重的純野生龍膽石斑，也是他個人最重的釣得紀錄。

飼養的龍膽石斑，體色以暗黑色居多，圖為超過百台斤的巨魚。（資料照）

潘男所捕獲的龍膽石斑。（民眾提供）

潘男和友人費盡九牛二虎之力才把龍膽石斑拉上岸。（民眾提供）

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