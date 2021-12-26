直接到產地手作！屏東推農業漫旅 1年可玩7個月

屏東好好-漫旅南方園的遊客，今天到佳冬透紅佳人夢想館體驗親自手作披薩。（佳冬鄉農會提供）

2021/12/26 20:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕後疫情時代沒法出國就來屏東「漫旅」！屏東縣政府為推廣縣內優質水果，結合農產打造旅遊行程，推出「屏東好好漫旅南方園」小旅行，今天（26日）首發團從佳冬鄉農會出發，展開蓮霧探索旅程，體驗以蓮霧枝條為柴薪的窯烤披薩，參加的遊客是直呼新鮮。

屏東縣是農業大縣，各式瓜果皆屬知名農特產，屏東縣政府農業處結合農產品產季並安排小旅行，規劃五條漫旅遊程，從現在屬產季的蓮霧和香檬開始，接下來2月有香蕉蜜棗、4月則是洋蔥、紅豆，5月芒果、6月檸檬、鳯梨，1年中長達7月個都有特產出產，還在遊程中規劃融合農特產與景點的觀光行程。

農業處長鄭永裕表示，漫旅南方園的農業小旅行，是希望翻轉農特產都需要生產端到消費端展售的模式，透過動手作及遊程，直接把消費者帶來產地，親身瞭解農特產的生產過程，並藉遊程方式行銷推廣，從民眾逐漸擴及企業，增加大眾對屏東農民及農產品的信任及肯定，進一步加強企業大量團購及伴手禮禮盒的推廣，建立消費者與生產端的直接連結。

佳冬鄉農會近期才成立的「道之驛」，總幹事林淑玲介紹，為朝六級化產業發展，透過「透紅佳人」的食品加工廠，帶領遊客了解蓮霧的生長與蓮霧的格外品如何從醜小鴨變身，現已推出果乾、果露及果醬甚至雪糕等冰品，讓裂果有了更好的產銷去化管道，還要將蓮霧枝條做為窯燒柴薪，讓遊客體驗手作窯烤披薩，遊程並安排至果園品嚐認識不同品種蓮霧。

今天開幕儀式屏縣府和各種水果遊程的果農代表共同為不一樣風貌的農業遊程揭幕，下午則前往麟洛鄉永信合作社，認識特有的香檬，並親自採果讓民眾了解香檬的食用好處。

農業處指出，農業小旅行歡迎民眾報名，未來遊程請鎖定屏縣府官網及「屏東農好」臉書粉絲專頁。

屏東好好-漫旅南方園的遊客，今天到佳冬透紅佳人夢想館體驗親自手作披薩。（佳冬鄉農會提供）

「屏東好好-漫旅南方園」今天開幕。（屏縣府提供）

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