六堆300慶典「平安還福宴」屏東登場 挑擔奉飯展先民精神

屏東縣長潘孟安（左三）戴著斗笠、挑擔，跟著鄉親一起踩街。（取自屏東縣長潘孟安臉書）

2021/12/26 19:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕六堆300慶典「㧡擔團圓大滿福」活動，今天（26日）在屏東縣高樹鄉東振開基伯公前廣場舉行，邀請六堆12鄉區共襄盛舉，屏東縣長潘孟安戴著斗笠、挑擔，跟著鄉親一起踩街，以「挑擔奉飯」的精神遊行入庄，祈求來年風調雨順，晚間還有還福宴，席開66桌，客家美食飄香。

活動一開始，由內埔國小，客家舞龍舞獅帶來精彩表演，現場座無虛席，潘孟安表示，此次六堆300的活動，就是要記得感恩謝天，另外，也與客務處規劃，要把此處過去被承租的魚塭，整理成白天能休憩、晚上遊玩的公園，預計在過年前即可完工。

屏東縣政府今年策劃六堆300系列活動，分「春祈」、「夏遊」、「秋收」、「冬福」等四大主軸，其中「冬福」就在今天登場，呈現客家「還福」謝天感恩的文化，凝聚六堆客家族群團結共榮。

今天的活動結合挑擔元素，以個人及團體競賽趣味重現先人精神，，參加者挑著扁擔，穿梭於村莊中解謎，最後以客家伴手禮為獎品，深遠的客家文化融入其中，趣味又別具意義。

今晚還有「還福宴」登場，呈現客家冬福敬伯公辦桌分享的傳統文化，席開66桌，使用六堆地區的農產品製作客家菜，並以藏頭詩「歲末團圓好豐收還福宴」做為各菜色名稱的首字，增添特色；另有總鋪師大鍋滷的「寄肉」，傳達客家人敬天謝地、感恩及分享的精神。

屏東縣客家事務處表示，「六堆300」系列活動進入冬福階段，還福是客家人於歲末年初最重要的大事，每逢此時傳統客家庄皆會敬天謝地敬伯公，並舉辦還福宴分享彼此慶收冬的喜悅，本活動特別結合挑擔元素，希望將團結、堅毅的精神傳遞下去。

現場還有HAKKA市集，邀請客庄六堆12鄉區特色商家，超過60攤共襄盛舉，另外也有HAKKA教室、HAKKA遊樂園，民眾充分感受濃濃客家風情。

鄉親挑擔奉飯遊行入庄。（取自屏東縣長潘孟安臉書）

活動在高樹東振開基伯公前廣場舉行。（取自屏東縣長潘孟安臉書）

晚間還福宴十分熱鬧。（取自屏東縣政府客家事務處臉書）

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