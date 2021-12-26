公教人員未婚聯誼受男性歡迎 屏縣明年加碼辦

今年下半年的聯誼活動在耶誕節舉行。（圖由屏縣府提供）

2021/12/26 14:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府舉辦的公教人員未婚聯誼向來受到歡迎，尤其是男性報名踴躍，甫於昨天（25日）舉行的聯誼場次，就破例從原訂男女共40位增為54人參加，縣府預訂明天（27日）通知配對成功的結果。

屏縣府舉辦未婚聯誼活動超過8年，參加對象為中央各部會、各縣市政府（含所屬機關學校等）、各縣市議會與國（公）營事業機構等機關編制內單身公教職員與約聘僱人員，今年上半年場次在4月舉行，原訂男、女各20人參加，結果吸引男生110多人報名、女生36人報名，抽籤決定參加名單，男生中籤率僅2成。

屏東縣政府為了讓前幾場人數爆滿無緣錄取者有更多機會，特別在疫情緩和之際，於今年下半年加碼舉辦聯誼，吸引逾百名公教及國營事業人員報名，原先40位的參加名額，也例外開放到錄取54位男女，男性在報名時就吸引逾90人報名，還有人從台中南下參加，昨天一整天的活動反應熱烈。

屏縣府人事處表示，經過聯誼活動後，依慣例會通知成功配對者，本場次將在明天（27日）各別通知聯絡，由於活動十分受到歡迎，明年也將會舉辦2場次。

縣府人事處表示，忙碌的公教員工往往很難跨出生活圈、擴展交友圈，因此，縣府非常樂於舉辦聯誼活動，提供單身同仁一個機會，也期盼成功覓得良緣者告知喜訊。

屏縣府舉辦的公教人員未婚聯誼活動很受歡迎。（圖由屏縣府提供）

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