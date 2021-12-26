為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    公教人員未婚聯誼受男性歡迎 屏縣明年加碼辦

    今年下半年的聯誼活動在耶誕節舉行。（圖由屏縣府提供）

    今年下半年的聯誼活動在耶誕節舉行。（圖由屏縣府提供）

    2021/12/26 14:19

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府舉辦的公教人員未婚聯誼向來受到歡迎，尤其是男性報名踴躍，甫於昨天（25日）舉行的聯誼場次，就破例從原訂男女共40位增為54人參加，縣府預訂明天（27日）通知配對成功的結果。

    屏縣府舉辦未婚聯誼活動超過8年，參加對象為中央各部會、各縣市政府（含所屬機關學校等）、各縣市議會與國（公）營事業機構等機關編制內單身公教職員與約聘僱人員，今年上半年場次在4月舉行，原訂男、女各20人參加，結果吸引男生110多人報名、女生36人報名，抽籤決定參加名單，男生中籤率僅2成。

    屏東縣政府為了讓前幾場人數爆滿無緣錄取者有更多機會，特別在疫情緩和之際，於今年下半年加碼舉辦聯誼，吸引逾百名公教及國營事業人員報名，原先40位的參加名額，也例外開放到錄取54位男女，男性在報名時就吸引逾90人報名，還有人從台中南下參加，昨天一整天的活動反應熱烈。

    屏縣府人事處表示，經過聯誼活動後，依慣例會通知成功配對者，本場次將在明天（27日）各別通知聯絡，由於活動十分受到歡迎，明年也將會舉辦2場次。

    縣府人事處表示，忙碌的公教員工往往很難跨出生活圈、擴展交友圈，因此，縣府非常樂於舉辦聯誼活動，提供單身同仁一個機會，也期盼成功覓得良緣者告知喜訊。

    屏縣府舉辦的公教人員未婚聯誼活動很受歡迎。（圖由屏縣府提供）

    屏縣府舉辦的公教人員未婚聯誼活動很受歡迎。（圖由屏縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    月老給力！新北市府辦未婚聯誼 60人有16人配對成功
    2021/12/12 17:02

    月老給力！新北市府辦未婚聯誼 60人有16人配對成功
    竹縣府助婚 40名男女今日「街角遇到愛」
    2021/09/04 14:54

    竹縣府助婚 40名男女今日「街角遇到愛」

    科學魔法實境秀－新北光復高中線上實驗室
    鬼月諸事不宜？ 桃園6對男女中元節一對一聯誼
    2021/08/22 19:00

    鬼月諸事不宜？ 桃園6對男女中元節一對一聯誼
    公教未婚聯誼空前搶手 屏縣府今宣布：下半年追加一場
    2021/04/24 16:58

    公教未婚聯誼空前搶手 屏縣府今宣布：下半年追加一場

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播