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    首頁　>　屏東縣

    幸福巴士串連雙東 達仁鄉「跨域生活圈線」 首發

    達仁鄉「跨域生活圈線」幸福巴士通車，鄉親好歡喜。（記者陳賢義攝）

    達仁鄉「跨域生活圈線」幸福巴士通車，鄉親好歡喜。（記者陳賢義攝）

    2021/12/26 13:36

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣達仁鄉「跨域生活圈線」幸福巴士今通車，這是台東縣首條跨域至屏東縣的幸福巴士路線，鄉民歡喜迎賓，共同分享幸福巴士通車的喜悅；公路總局局長許鉦漳表示，望能藉由幸福巴士跨域模式的服務，並配合草埔森永隧道開通，連結達仁鄉至屏東縣枋寮鄉枋寮醫院的區外交通，讓長者就醫更加便利。

    許鉦漳表示，達仁鄉為台東縣最南端的鄉鎮，與屏東縣相連，地處偏遠，轄內多山區地形，居民人數偏低且居住聚落過度分散，先天環境不利公共運輸發展，公路總局為完善達仁鄉交通網絡，透過公共運輸服務升級計畫，補助達仁鄉幸福巴士含「跨域生活圈線」營運費用41萬9千元，全鄉幸福巴士營運、購車、行銷推廣等，總計291萬餘元。

    許鉦漳表示，為改善偏鄉交通，交通部已鬆綁相關法規，地方政府可輔導當地社團或個人成立市區客運業，結合在地資源、政府資源及社會資源等，並透過科技媒合平台，建構或轉型幸福巴士2.0，以提供永續的運輸服務。

    公路總局高雄區監理所所長李瑞銘表示，達仁鄉幸福巴士以跨域模式方式服務，為台東縣首例，路線由達仁鄉出發，行經屏東縣獅子鄉至屏東縣枋寮醫院，以跨域的服務視野，透過幸福巴士服務，延伸公共運輸的服務範圍，並貼近在地的生活，發揮「連結共同生活圈」的精神，建構台東縣達仁鄉與屏東縣枋寮鄉等共同生活圈，完善偏鄉民眾就醫需求。

    達仁鄉幸福巴士跨域生活圈線，每週三、五營運，每天2班次，早上8時由鄉公所出發至枋寮醫院，下午1時回程；票價部分，比照台東縣市區公車一段票標準計收，全票50元、學生票與法定優待票25元，相關搭乘資訊可洽詢達仁鄉公所。

    達仁鄉「跨域生活圈線」幸福巴士通車，鄉民歡喜迎賓。（記者陳賢義攝）

    達仁鄉「跨域生活圈線」幸福巴士通車，鄉民歡喜迎賓。（記者陳賢義攝）

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