台鐵EMU3000型列車台東火車站首航 蘇揆見證新頁

EMU3000新城際列車首航，施客爭相拍照打卡。（記者陳賢義攝）

2021/12/26 12:45

〔記者陳賢義／台東報導〕台鐵局新購EMU3000新城際列車今在台東火車站舉行首航典禮，行政院長蘇貞昌抵東見證新頁，也正式宣佈該車隊開始投入營運；蘇貞昌表示，EMU3000的加入是一個非常大的改善，改善的不只是運量的增加，還有質的提高。

EMU3000型列車為台鐵局最新型的城際列車，今年7月30日於花蓮港抵台後，完成了各項嚴格的測試與調整，並於12月21日取得第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）－德國萊茵所頒發的安全營運證明。另在外觀及內裝的設計上，首次以台鐵局、美學設計委員會以及民眾參與等3方合作模式，採用極簡與沈穩風格，不僅獲得Good Design設計委員會青睞，更一舉奪下2021年世界百大設計殊榮。

台鐵局表示，EMU3000 新城際列車將於今年年底前完成7列共84輛的交車目標，並計劃於本月29日前至少完成3編組的測試工作，營運初期將以服務宜、花、東民眾為主，以有效疏解花東地區一票難求的情形。

蘇貞昌表示，台東是非常美的地方，但受限於交通，要來很不簡單，鄉親回家也很困難，這個問題由來已久，不是一天能夠解決的。蔡英文總統上任以來用最大的誠意、努力和資源進行大部改善，現在南迴鐵路、南迴公路和整個蘇花改已經完工，花東縱谷公路改善及拓寬也在進行中，而對於增加運量最重要的雙軌，他已經核定，蘇花安也已核定，希望除了公路、軌道、運能增加外，如果能夠從車廂、專列上再加強會更好、更提升，所以EMU3000的加入是一個非常大的改善，改善的不只是運量的增加，還有質的提高。

蘇貞昌表示，立委劉櫂豪多年來在立院交通委員會一直要求優先將新的列車放在花東，要回家比較有票也比較快。另也交辦交通部對於花東應該用最大的資源來加速，不要慢慢的一節一節做，可以不要從頭做到尾，但可以頭也做、尾也做，用接的會比較快，讓花東這麼美的地方和鄉親不要受限於回家的困難，期待這個開發能夠帶給台東更大的繁榮與進步。

EMU3000新城際列車首航，行政院長蘇貞昌等人歡喜搭乘。（記者陳賢義攝）

EMU3000新城際列車首航，行政院長蘇貞昌期（圖中）期許帶給台東更大的繁榮與進步。（記者陳賢義攝）

EMU3000新城際列車首航，行政院長蘇貞昌等人共同見證台鐵新頁。（記者陳賢義攝）

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