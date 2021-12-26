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    首頁　>　屏東縣

    騎士拒檢撞警還罵警察「賊頭」被送辦 法官認證據不足判無罪

    蘇姓騎士被控拒檢撞警還罵警察是「賊頭」遭送辦，屏東地院認為證據不足判蘇無罪。 （記者李立法攝）

    蘇姓騎士被控拒檢撞警還罵警察是「賊頭」遭送辦，屏東地院認為證據不足判蘇無罪。 （記者李立法攝）

    2021/12/26 11:22

    〔記者李立法／屏東報導〕蘇姓騎士疑因拒檢衝撞警察被員警拉下車，當場打電話向友人抱怨被「賊頭」強拉下車差點摔死，警方遂依侮辱公務員、妨害公務及傷害等罪將蘇男送辦，蘇男強調警方未先示警攔檢強拉他下車造成他受傷，他向友人抱怨並非當面辱警，法官檢視警方所提證據後，認為事證不足，判蘇男無罪，可上訴。

    警方主張，蘇男去年12月間騎機車行經佳冬鄉時被巡邏員警發現臉紅且行車可疑，便示意攔檢，蘇男卻拒檢衝撞員警，造成員警左臂受傷，蘇男亦摔車倒地，並在員警面前，對著手機辱罵：「這些賊頭吼，半路給我攔啦，摔個差點死」等語，警方遂依妨害公務等罪將蘇男送辦。

    蘇男辯稱，他騎機車經過巡邏車時，警方沒有閃爍警示燈或攔阻，便從旁邊騎過去，員警卻突然伸手將他強拉下車，造成他摔傷，他打電話向余姓友人抱怨，並沒有對著員警辱罵。

    屏東地院檢視警方提供的取締過程影像檔後，認為員警伸手攔停至蘇男撞及員警左手臂間隔時間極短，案發地點為狹窄道路，員警下車伸手攔停前未先使用警笛、擴音設備或另啟用警示燈，蘇男雖在電話中以「賊頭」抱怨員警，應屬個人修養的道德層次，難認有侮辱公務員及妨害公務等故意，蘇男違法事證不足，應無罪諭知。

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