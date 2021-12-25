冷氣團讓高、屏空氣冷又髒 惟獨恆春半島落山風吹走空污

下午三點半的恆春半島以北的空品不良，圖為枋寮的天空灰濛濛。（記者陳彥廷攝）

2021/12/25 23:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大陸冷氣團南下，高雄屏東等尾流弱風區空品再度惡化，屏東全縣共5個空品測站，今天除「空品模範生」的恆春測站外，屏東其它測站全面出現橘色提醒，潮州及高雄的林園測站更出現紅爆屏東環保局將加強揚塵及露天燃燒的稽查取締，維護空品。

隨強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，屏東、潮州、琉球、枋寮及恆春5個空品測站，除了有落山風吹走空污的恆春站外，今天整天幾乎都處於橘色提醒的燈號，大武山下的潮州站更在下午6點後出現AQI紅色警示（空品指標大於150）燈號。

屏東縣環保局表示，這波大陸冷氣團造成高屏地區未來至週二的擴散條件差，污染物易累積，有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人、兒童等抵抗力較弱者，應特別注意防範，減少外出或戶外運動，如有需外出者應配戴口罩做好自我防護，防疫也防空汙。

環保局強調，此波空污絕大多數為屏東的「境外」移入，縣內應變措施將強力要求縣內排放量前30大之固定污染源啟動廠內減量機制至少2%，並要求砂石場提升污染源防制設備操作效率，提升灑水頻率降低揚塵，並針對露天燃燒熱點區域搭配UAV無人機擴大稽查取締，減緩空品不良情形。

下午四點半的恆春半島車城，天空通透湛藍，就是因為落山風讓空品優良。（記者陳彥廷攝）

潮州及林園出現空品紅燈。（取自空氣品質監測網）

潮州及林園出現空品紅燈。（取自空氣品質監測網）

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