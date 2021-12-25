最美「風」景！屏東落山風藝術季開幕 新人來拍婚紗

落山風藝術季今天開幕，「來自海上的祝福」大型藝術裝置，吸引不少人拍照，更傳出有新人以此為背景來拍婚紗。（記者陳彥廷攝）

2021/12/25 23:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島著名的「落山風」塑造出特有的生活文化，屏東縣政府在車城海口沙灘舉辦落山風藝術季，縣長潘孟安今天回老家為藝術季開幕，看到18件大型藝術裝置為之驚豔，邀請民眾元旦當天來欣賞難得一見的舞劇「風潮變」。

落山風藝術季3年前開始舉辦，今年以「萬種風情」為主軸，以無人沙灘為展場，放置18件大型藝術裝置，藉無形的風傳達有形的創意，潘孟安說，秋冬恆春半島以往受狂如颱風的落山風影響，成為觀光淡季，縣政府逆向思考，讓特點成看點，吸引遊客「吹落山風看藝術」，成為新體驗。

潘孟安說，今年特別挑戰夜間開放，透過點燈打造夜間展場，歡迎民眾在冬季來恆春享受湛藍天空，在強勁落山風間拍照打卡留下永恆瞬間，聆聽風在因為地形而在恆春半島所奏出的獨有交響樂。

落山風藝術季每年都有不同作品，令人驚豔，為地方帶來完全不同的衝擊及體驗，成為首屈一指盛會，今年的「來自海上的祝福」作器，教堂外形和絕美造型，更有新人不遠千里到此拍婚紗。

潘孟安也邀請民眾元旦前來體驗車城海口才有的沉浸式舞劇「風潮變」，屆時將以沙灘為主舞台，海為背景，邀請前太陽劇團國際表演藝術家張逸軍，聯合華人圈第一火舞團「Coming soon 即將成真火舞團」、知名歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊，以沙灘為台、地景藝術為幕，演出「風潮變」舞劇。

潘孟安說，高空馬戲、火舞結合在地民謠，在落日時刻，為落山風藝術季打造獨一無二、不可複製的觀戲體驗，僅此一場，絕對不能錯過。

落山風藝術季今天開幕，現場風力非常給力，直接表演風飛沙。（記者陳彥廷攝）

落山風藝術季今天開幕，現場風力非常給力，直接表演風飛沙。（記者陳彥廷攝）

落山風藝術季今天開幕，「來自海上的祝福」大型藝術裝置，吸引不少人拍照，更傳出有新人以此為背景來拍婚紗。（記者陳彥廷攝）

落山風藝術季今天開幕，圖為「跟風．起舞」大型藝術裝置。（記者陳彥廷攝）

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