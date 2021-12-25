為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    最美「風」景！屏東落山風藝術季開幕 新人來拍婚紗

    落山風藝術季今天開幕，「來自海上的祝福」大型藝術裝置，吸引不少人拍照，更傳出有新人以此為背景來拍婚紗。（記者陳彥廷攝）

    落山風藝術季今天開幕，「來自海上的祝福」大型藝術裝置，吸引不少人拍照，更傳出有新人以此為背景來拍婚紗。（記者陳彥廷攝）

    2021/12/25 23:25

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島著名的「落山風」塑造出特有的生活文化，屏東縣政府在車城海口沙灘舉辦落山風藝術季，縣長潘孟安今天回老家為藝術季開幕，看到18件大型藝術裝置為之驚豔，邀請民眾元旦當天來欣賞難得一見的舞劇「風潮變」。

    落山風藝術季3年前開始舉辦，今年以「萬種風情」為主軸，以無人沙灘為展場，放置18件大型藝術裝置，藉無形的風傳達有形的創意，潘孟安說，秋冬恆春半島以往受狂如颱風的落山風影響，成為觀光淡季，縣政府逆向思考，讓特點成看點，吸引遊客「吹落山風看藝術」，成為新體驗。

    潘孟安說，今年特別挑戰夜間開放，透過點燈打造夜間展場，歡迎民眾在冬季來恆春享受湛藍天空，在強勁落山風間拍照打卡留下永恆瞬間，聆聽風在因為地形而在恆春半島所奏出的獨有交響樂。

    落山風藝術季每年都有不同作品，令人驚豔，為地方帶來完全不同的衝擊及體驗，成為首屈一指盛會，今年的「來自海上的祝福」作器，教堂外形和絕美造型，更有新人不遠千里到此拍婚紗。

    潘孟安也邀請民眾元旦前來體驗車城海口才有的沉浸式舞劇「風潮變」，屆時將以沙灘為主舞台，海為背景，邀請前太陽劇團國際表演藝術家張逸軍，聯合華人圈第一火舞團「Coming soon 即將成真火舞團」、知名歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊，以沙灘為台、地景藝術為幕，演出「風潮變」舞劇。

    潘孟安說，高空馬戲、火舞結合在地民謠，在落日時刻，為落山風藝術季打造獨一無二、不可複製的觀戲體驗，僅此一場，絕對不能錯過。

    落山風藝術季今天開幕，現場風力非常給力，直接表演風飛沙。（記者陳彥廷攝）

    落山風藝術季今天開幕，現場風力非常給力，直接表演風飛沙。（記者陳彥廷攝）

    落山風藝術季今天開幕，現場風力非常給力，直接表演風飛沙。（記者陳彥廷攝）

    落山風藝術季今天開幕，現場風力非常給力，直接表演風飛沙。（記者陳彥廷攝）

    落山風藝術季今天開幕，「來自海上的祝福」大型藝術裝置，吸引不少人拍照，更傳出有新人以此為背景來拍婚紗。（記者陳彥廷攝）

    落山風藝術季今天開幕，「來自海上的祝福」大型藝術裝置，吸引不少人拍照，更傳出有新人以此為背景來拍婚紗。（記者陳彥廷攝）

    落山風藝術季今天開幕，圖為「跟風．起舞」大型藝術裝置。（記者陳彥廷攝）

    落山風藝術季今天開幕，圖為「跟風．起舞」大型藝術裝置。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    墾丁「琅嶠鷹季」活動不群聚 社頂地景裝置拍照超吸睛
    2021/10/11 08:47

    墾丁「琅嶠鷹季」活動不群聚 社頂地景裝置拍照超吸睛
    光看飛魚還不夠 滿州港口帶遊客體驗飛魚乾製作
    2021/05/11 21:39

    光看飛魚還不夠 滿州港口帶遊客體驗飛魚乾製作

    哈孝遠為接台啤總經理狠甩12KG
    不用旅遊泡泡！恆春半島就有絕美神社搭銀河星空
    2021/03/22 06:31

    不用旅遊泡泡！恆春半島就有絕美神社搭銀河星空
    落山風下泡溫泉超療癒 恆春半島秋冬專屬
    2018/11/02 21:16

    落山風下泡溫泉超療癒 恆春半島秋冬專屬

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播