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    首頁　>　屏東縣

    耶誕假期來屏東逛異國市集 有免費雙層巴士可搭

    屏縣府推出耶誕限定免費雙層巴士。（屏縣府提供）

    屏縣府推出耶誕限定免費雙層巴士。（屏縣府提供）

    2021/12/25 11:24

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（25日）、明（26日）兩天若想感受濃濃耶誕佳節氣氛，就到「2021屏東聖誕節」逛異國市集吧！每天下午4時至晚上10時在屏東公園登場，還可免費搭乘耶誕限定雙層巴士。

    屏東縣政府表示，耶誕異國市集有45個攤位，在屏東公園舉行的「屏東聖誕節」燈飾「光雕─造夢場」前廣場登場，邀集日本、牙買加、埃及、緬甸、馬來西亞、蒙古、奧地利等多國店家販售異國飾品、小物及美食，此外，更邀請「屏東好物」的商家，讓民眾用味覺及嗅覺認識屏東，市集期間還有安排多元化的表演節目。

    「屏東聖誕節」的耶誕村下雪了、網美拍貼機、耶誕老人來臨及發糖果等系列活動今、明兩天也持續登場。

    在市集開市期間，每日晚上6時至9時，也推出「聖誕雙層露天巴士」，約每小時1班車，由屏東公園公車亭發車 （燈飾「奇想樹屋」旁），每日4梯次，沿途停靠 和平教會、屏東車站、屏東教會，每站停靠約10分鐘，停靠期間民眾可自由觀賞及上下車，可一次欣賞到市區內教會的耶誕布置，感受滿滿佳節氣氛，此外，透過雙層巴士比一般公車更高的高度、更開闢的視角來看屏東市的改變，想搭乘者記得提前到發車處領取乘車證。

    屏東縣長潘孟安表示，5年來都在百年歷史的屏東公園舉辦「屏東聖誕節」活動，以往都點燈到隔年2月28日，今年縮短日程，到明年1月2日，接下來還有一系列活動，像是屏東燈節、文化路徑接駁車、熱帶農業博覽會等，請大家拭目以待。

    24日下午起登場的異國市集將舉行至明天（26日）晚上，屏東縣長潘孟安歡迎民眾前往逛逛。（屏縣府提供）

    24日下午起登場的異國市集將舉行至明天（26日）晚上，屏東縣長潘孟安歡迎民眾前往逛逛。（屏縣府提供）

    現於屏東公園舉行的「屏東聖誕節」，有多個主題燈飾照亮百年公園，（圖為幸福摩天輪）。

    現於屏東公園舉行的「屏東聖誕節」，有多個主題燈飾照亮百年公園，（圖為幸福摩天輪）。

    「屏東聖誕節」燈飾「魔幻路徑」。（記者羅欣貞攝）

    「屏東聖誕節」燈飾「魔幻路徑」。（記者羅欣貞攝）

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