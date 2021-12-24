無人機考照 屏東首間學科考場落成 首批60人全通過

屏東大學發表無人機辨戴口罩的應用。（屏東大學提供）

2021/12/24 21:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕無人機應用越來越廣泛，屏東縣政府於竹田鄉打造公部門首個無人機術科考場，但學科部分仍得跑到外縣市應考，屏東大學為培育縣內無人機人才，今天為屏東縣首座無人機學科考場揭牌，校內的60名考生通通過關，屏大還展示偵測不戴口罩的應用，將教學與實務結合。

無人機學科考試包含普通級和專業級，民航局近來公告證照2年到期需要換證，且皆要考學科，需求越來越大，而屏東縣目前僅術科考場，考生須至外縣市考學科，為方便有需求的民眾，屏東大學在屏商校區VAR體感技術中心2樓，設置無人機學科考場，今天揭牌，成為屏東縣首座。

無人機為新興應用產業，該校資訊學院長王朱福說，農藥噴灑、搜救勘災、VR環景拍攝導覽等皆屬應用領域，今天也在現場展示如無人機勘災影像辨識、無人機路面破損AI偵測、無人機建構3D建築、無人機養殖魚塭AI辨識、無人機4G網路訊號量測及VR空拍環景系統等應用，甚至還包括無人機辨認口罩配帶，未來用無人機就可巡邏抓沒帶口罩的民眾，在近來店員提醒戴口罩遭攻擊事件就能避免危險發生。

屏東大學AI數位轉型研究中心主任王隆仁則說，無人機都需要持有證照的專業人士才能進行飛行操控，考場建立有助於無人機的發展；學科考場負責人也是AI數位轉型中心執行長黃鎮淇則說，自己為了無人機學科考試，曾開車來回超過3小時，只為到雲林虎尾的考場，實在很不方便，因此著手規劃屏東大學無人機學科考場，如今能順利成立，不只方便學生就地考照，也造福在地民眾。

屏東大學校長古源光表示，屏東大學致力於在地服務，讓無人機考生免於到外縣市的考場奔波。未來屏東大學也會扮演無人機教育訓練的推手，培育更多的無人機專業人才。

屏東首座無人機學科考試考場今天揭牌啟用。（屏東大學提供）

屏東首座無人機學科考試考場今天揭牌啟用。（屏東大學提供）

屏東首座無人機學科考試考場今天揭牌啟用，首天校內60人通通通過。（屏東大學提供）

屏東首座無人機學科考試考場今天揭牌啟用，現場並展示應用。（屏東大學提供）

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