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    首頁　>　屏東縣

    就職7週年 潘孟安：屏東已從以往問號變成現在驚嘆號

    屏東縣長潘孟安執政7週年記者會。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安執政7週年記者會。（記者陳彥廷攝）

    2021/12/24 16:12

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長潘孟安今天舉辦就職7週年記者會，以7封信為主軸，雖然被主持人有及媒體「逼問」入閣問題，讓潘險些招架不住，但他也發出向縣民闡述政績、並勉勵縣府團隊的一封信，自信的說，屏東已從以往的問號變成現在的驚嘆號。

    潘孟安就職7週年記者會，縣民錄下影片，寫了有關社會福利、體育發展、藝文推廣、教育扎根、城市再造等7封信向縣長提問，過程中也傳達出看見屏東蛻變過程，潘孟安在回答完問題過程，細數推動縣政的過往及執政心得。

    潘孟安最後並用「一封信」結尾回覆，他首先表達對屏東鄉親，他從1993年開始從鄉民代表、縣議員、立委到屏東縣政府，一連串的從政生涯，屏東鄉親孕育了他非常多的養分，他要為屏東創造更多的不可能是責無旁貸，他知道自己的責任重大，絲毫不敢怠惰，但他更要感謝團隊支持，若沒有團隊支持，任何成績都作不出來。

    潘孟安說，在既有的框架下要有突破都難了，更何談創新，所以有這樣彼此努力的支礎及信賴，還有縣民的支持，團隊不斷創新驚奇，就像當年驚奇的燈會創下歷史一樣，以往外界看我們是疑問號，到明年底期待給大家是驚嘆號，每半年、每3月就有一個驚奇。

    潘孟安表示，每個驚奇裡面，就是各位同仁不設限，在傳統醬缸文化中突破創新所帶來的成果，這就是大家共同的榮耀，而他就像是個約僱人員一樣，時間到了就得走，但接下來還有365天的日子裡，還是要全力以赴，他也期許同仁繼續夜以繼日不管在既有工作或創新的發想，希望在明年此時，畫下一個完美句點。

    潘孟安強調，這7年來，他相信不論先來後到的縣民，都看到這個城市的褪變，大家從對過去的憂慮或對未來的期待，到現在大家臉上展現出笑容，而每個人的成就感，但是來自於其它所有人的努力與合作，希望未來365天當中，會責無旁貸的全力以赴。

    潘孟安感謝縣府團隊大家一起衝，創造屏東人專屬的榮耀。（記者陳彥廷攝）

    潘孟安感謝縣府團隊大家一起衝，創造屏東人專屬的榮耀。（記者陳彥廷攝）

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