產值上看60億！屏東縣六塊厝產業園區動工 蔣月惠與里長到場抗議

屏東縣六塊厝產業園區進行動工，將創造60億產值（記者葉永騫攝）

2021/12/23 18:01

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣六塊厝產業園區今天（23日）舉行開工典禮，縣長潘孟安表示，該區是低碳業園區，將可提供約31家廠商進駐，創造60億年產值及900個就業機會，希望有心人士不要阻礙地方發展。不過縣議員蔣月惠及前進里長王泰益則認為影響當地生活品質率人前往抗議，表明反對工業區設立。

屏東縣六塊厝產業園區位於屏東科技產業園區的南側，佔地19.67公頃，2012年時就準備與台糖及產業合作開發該地，但在環評及地方不同意見下，重新環評完成，直到現在才正式動工，未來優先引進低污染、低耗能產業，帶動屏東發展，提升產業體質，成為南部重要基地，今天舉行動工典禮，縣長潘孟安及負責開發的皆豪實業公司董事長曾國展等地方人士到場參加，而縣議員蔣月惠及前進里長王泰益則率10餘人到場外陳情抗議，反對設立工業區。

縣長潘孟安指出，台商鮭魚返鄉、需地孔急，屏東縣不缺電、不缺地、不缺水，是最好的產業聚集地方，奈而地方又要馬兒好、又要馬兒不吃草，台灣可以尊重不同的聲音和意見，但希望大家可以共存、共榮，不應為反對而反對，讓地方停滯不前，又要產業發展、又要就業、公部分在環境正義程序上一定遵守相關法規，不希望有心人士阻礙地方發展，多元意見要共同尊重，共同的價值上發展。

縣議員蔣月惠、前進里長王泰益率民眾到場外抗議六塊厝產業園區設立（記者葉永騫攝）

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