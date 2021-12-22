大學已婚系主任被控睡人妻 「ㄅㄧㄚˋ康」後登門包紅包賠罪

國立屏東大學文化創意產業學系主任葉晉嘉被投訴與碩士學分班人妻學生發生婚外情事件，屏東大學回應，指葉晉嘉為配合調查已「暫停」系主任職務。（資料照）

2021/12/22 17:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東大學文化創意產業學系主任葉晉嘉被投訴與碩士學分班人妻學生發生婚外情事件，屏東大學回應，指葉晉嘉為配合調查已「暫停」系主任職務。

屏東1名從事科技業的男子投訴媒體，指其妻去年到屏東大學文化創意產業學系修碩士學分，與已婚的指導教授葉晉嘉發生不倫戀，他並從妻子手機發現她與葉的瞹眛對話，內容明顯超乎正常師生關係。

他指出，當時葉晉嘉和妻子因為相處時間無法喬定而在通訊軟體上大吵一架，妻子一氣下不想再和葉見面，葉卻曖昧安撫「每一週都能滿足妳，就一週不行」、「我為了週一和週二的事情跟我太太吵架，妳知道嗎？」太太卻回應說：「是真的很愛你」。

男子怒控，當時他瞬間覺得綠雲罩頂，氣憤地質問太太，他的太太也坦承今年5月已在葉晉嘉主動提出交往後成為情侶，葉不僅沒有顧及雙方皆為已婚身分，甚至多次約太太在研究室見面，他氣到茶飯不思，暴瘦10公斤，10月初更確診已罹患憂鬱症，不知如何面對小孩，「家庭完全破碎」。

投訴男子指出，葉晉嘉事後雖曾登門抱歉，且還企圖包紅包賠罪，但這形同羞辱的動作讓他根本無法接受，8月底開始他就數度向屏東大學檢舉，卻未獲屏東大學回應，葉男仍持續授課，這學期仍是其妻論文指導教授，不堪受辱的他毅然決定揭發此事，希望作育英才的大學應重視校風與聲譽，更盼不要再有下一個家庭發生類似事件。

對此，屏東大學今天下午終於作出回應，指校方是在11月27日接獲通報，當天即完成校安通報程序，12月3日接獲檢舉人調查申請書後，隨即移請本校性別平等教育委員會（下稱本校性平會）事件初審小組審議，因案涉違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第7條教師專業倫理之規定，決議受理並組成調查小組，本校並已函復檢舉人受理其申請案及將啟動調查程序。

屏東大學表示，人事室依教師法第22條於12月14日召開教師評審委員會會議審議，決議中止葉師與案生之論文指導關係，並針對案生修習葉師之課程予以更換授課老師。

而為配合調查，葉晉嘉也主動表明，即起「暫停」系主任行政職務，靜候調查。屏東大學強調，性別事件處理，均秉公處理，毋枉毋縱，本案亦秉持同樣的立場，後續交由本校性平會進行調查。

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