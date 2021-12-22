莊瑞雄台北宣布參選屏東縣長 黨內對手周春米：一定在屏東宣布參選

周春米今天在東港參加東港王船文化館參動土典禮。（記者陳彥廷攝）

2021/12/22 14:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長潘孟安明年底將卸任，民進黨縣籍3位立委莊瑞雄、周春米及鍾佳濱皆有意爭取黨內初選出線，延續綠營在屏東的執政，立委莊瑞雄今天在台北的台大醫院正式宣布參選黨內初選，周春米受訪時指出，她一定會選在屏東宣布參選。

周春米今天於屏東東港參加東港王船文化館動土典禮，媒體詢問有關莊瑞雄在台北宣布參選屏東縣長，周春米回應，縣長初選黨內2位同志和她都已跑很久了，看板也都掛一堆，她認為，最重要的還是要準備及努力，她在準備好後也是一段時間後，把這幾年的政績、做得事情及做得過程來作報告，也會跟大家報告相關看法。

周春米認為，參選最主要還是一步一腳印，走基層、知道問題、解決問題、接地氣。媒體問及，她會選在屏東報告嗎？周春米說，一定會選在屏東向鄉親報告 ，黨內很多同志也在問，她何時開記者會或何時會來宣布，因為他們也很想要來參與，周春米說，她到時宣布會以在屏東宣布為主，畢竟是地方的選舉，要尊重地方的鄉親，向地方鄉親來報告。

不過，行政院長蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧今天也到莊瑞雄的場子站台還上台致詞，引發外界聯想，對此，周春米則說，地方選舉是向地方選民訴求，在立法院大家都是黨團同事，都是為台灣這塊土地打拼，在禮儀上都會到場站台支持，像昨天蘇巧慧也有到她行銷屏東蓮霧的場子，巧慧前兩天也有特別跟她說會出席這場記者會。

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