莊瑞雄台北宣布參選屏東縣長 潘孟安：還是要以屏東為主

潘孟安今天在屏東東港主持東港王船文化館動土典禮。（記者陳彥廷攝）

2021/12/22 13:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長潘孟安明年底將卸任，民進黨縣籍3位立委皆有意爭取黨內初選出線全力參選接棒，立委莊瑞雄今天在台北台大醫院正式宣布參選黨內初選，多位民進黨籍首長、立委到場參與，連嘉義縣長翁章梁也出席，但屏東縣長潘孟安則是在屏東主持東港王船文化館動土典禮，針對莊瑞雄在台北宣布參選，他指出，當然是尊重個人的決定。但他覺得屏東還是要以屏東為主。

潘孟安接受媒體訪問時指出，這件事不是今天的事情吧，因為他的看板已經用了2年了，對於這個動作是祝福吧，每個人要在哪裡參選，都是尊重，這是每個人的決定，他覺得屏東還是要以屏東為主，誰要參選，都是一個民主的過程，參選是每個人的自由，只要符合資格、取得縣民的認定，相信縣民是最大的決定者。

潘孟安續指出，所以在過程中，不管是誰要參選，都要取得屏東縣全體縣民的支持，任期本來就是民主政治，任期到該下來就下來，該換另一棒就換另一棒，這是正常的民主過程。

媒體並問及潘孟安什麼時候會決定他支持的人選，潘孟安則回應，這個該講的都會講，誰為屏東作事，他就支持誰，誰為屏東流下汗水，他就支持流下汗水的人，屏東需要的是流下汗水的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法