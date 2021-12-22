宣布爭取屏東縣長提名 莊瑞雄：「指定接班」只能守成

民進黨立委莊瑞雄今宣布參與民進黨屏東縣長黨內初選，爭取2022年屏東縣長提名。（記者羅沛德攝）

2021/12/22 11:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今於台大醫院國際會議中心召開記者會，以「屏東超越高雄」為主軸，宣布參與民進黨屏東縣長黨內初選，爭取2022年屏東縣長提名。莊瑞雄致詞時意有所指表示，「指定接班」從非屏東的傳統，更不是民進黨文化，「指定只能守成，不能超越」，而他是能帶領屏東的超越者，劍指屏東縣長潘孟安，及其力挺接棒的民進黨立委周春米。

莊瑞雄表示，他是屏東農家子弟，從小因家境離家背井，送到台南姑姑家寄養，在這樣的艱苦環境長大，讓他了解只有超越自己，才能改變命運。他多年前辭去台北市議員，回到故鄉參選，接下屏東縣長潘孟安留下的立委職務，這是故鄉對他的召喚。這幾年，他踏遍屏東每一寸土地，握過無限縣民的手，傾聽鄉民的聲音，他今天宣布參選，是故鄉對他的再度召喚。

莊瑞雄提到，屏東老縣長蘇貞昌曾形容屏東是「站尾包衰」，反映了屏東過去悲情的命運，但現在風水輪流轉，屏東人有機會了，不只出了總統、行政院長，還有機會翻轉台灣尾，成為台灣頭。因此，屏東要有自信喊出「屏東超越屏東、屏東超越高雄」。

莊瑞雄表示，高雄市有高鐵、台積電，還有很認真的高雄市長陳其邁，但屏東人勇於面對環境，永不屈服，是超越高雄最大的底氣。經歷過多年爭取，蔡總統與蘇院長大力支持，高鐵、捷運都要南延屏東，等於打通屏東的任督二脈，蔡也提出大南方計畫，盼扭轉過去重北輕南結構，未來屏東將有更多產業進駐，創造更多工作機會。他也打趣喊話陳其邁：「走卡緊的，我們從後面努力的追趕上來了！」

莊瑞雄接著話鋒一轉說，屏東進步是一棒接一棒，棒棒皆是好棒，每位都是全力做好縣長職務，接著華麗轉身，優雅卸任，讓人留下無限懷念，這就是屏東的傳統，「相信潘孟安縣長也必將如此。」

莊瑞雄也意有所指表示，「指定接班」從來不是屏東的傳統，更不是民進黨文化，維護邱連輝、蘇貞昌、曹啟鴻的屏東傳統，是每位屏東人的責任，「指定只能守成，不能超越」。

莊瑞雄說，歷史契機就在眼前，命運是要被指定，還是自己決定，能否翻轉台灣尾的歷史宿命，展現超越高雄決心，就在這次的選擇，「我是屏東帶領屏東的超越者莊瑞雄，今天我正式宣布參選第19屆屏東縣長」。

記者會有多名嘉賓到場祝賀，包括前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅以影片獻上祝福。

英系召集人、民進黨立委劉櫂豪直誇莊瑞雄有開朗、正面、良善、溫暖的人格特質，也非常有耐心，願意傾聽不同意見，是接棒屏東縣長潘孟安的很好人選。嘉義縣長翁章梁致詞則說，要延續屏東縣長潘孟安，需要高能量強度的人來接棒，莊瑞雄「能文能武」、「能中央也能地方」，更是「能南能北」，相信下屆優秀的縣長就是莊瑞雄，他唯一支持莊瑞雄。

到場致意的立委蘇巧慧則當場被邀請上台致詞。她表示，她這幾年受到莊瑞雄很多指導，莊瑞雄對屏東農業非常支持，兩人也曾在漁權維護一起努力，莊在立院也有好人緣，有衝勁、專業，相信不管在任何位置都是非常大的助力，祝福莊瑞雄心想事成，為屏東帶來更好發展。

民進黨立委莊瑞雄今宣布參與民進黨屏東縣長黨內初選。（記者羅沛德攝）

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