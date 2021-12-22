擅闖墾丁「祕境」受傷 耗大量資源救援氣炸救難人員

擅闖墾丁「祕境」受傷，大量救難人員前往。（記者蔡宗憲翻攝）

2021/12/22 10:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情趨緩國旅受到歡迎，不少遊客不願只到訪一般景點，自己循網路資訊探訪祕境，有民眾近日在墾丁攀爬祕境山丘，不慎跌倒受傷報案，動用近20名各單位人員聯手抬下山送醫，墾管處也提醒民眾，能力不足避免進入未開放區域。

這起意外發生在20日上午，這名遊客與友人前往墾丁及滿州交界，俗稱「鷹尖石」的山區，因走路不慎跌倒造成右腳膝蓋受傷，報案時表示傷者需要人員搬運及包紮固定，包括墾丁、滿州消防分隊及海巡等單位都前往支援。

由於當地入口處開始多為崎嶇多刺的林投樹林，且下山時搬運困難，消防人員及多名義消攜帶搬運器材上山，但搬運患者過程相當困難，合力使用人龍接力方式通過崎嶇斜坡等地形，才順利下山抵達救護車位置。

一名資深救難人員也批評，這類亂闖的秘境活動，沒有裝備沒有應退機制，把國家公園山區當做都市內的公園一般輕忽，一旦發生意外，救援都得動用大量社會資源，呼籲官方應該在接下來的跨年及農曆春節連假前加強宣導。

墾管處表示，當地是國家公園一般管制區，屬於畜產所的用地，雖然沒有特別管制，也未違反相關法令，但這類「祕境」通常沒有配套設施及道路，呼籲民眾沒有準備或能力，應避免獨自前往以免發生危險。

擅闖墾丁「祕境」受傷，救難人員得用人龍方式接駁。（記者蔡宗憲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法