屏東竹田驛站委外經營爆紛爭 業者提國賠因求償時效逾期吞敗

竹田鄉熱門景點「竹田驛站」園區爆發經營紛爭。（資料照）

2021/12/21 18:00

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣竹田鄉公所將當地熱門景點「竹田驛站」園區委外經營卻爆發紛爭，營運廠商認為公所隱匿該園區「不得從事營利行為」的招標條款，導致其遭受近240萬元損失，遂提告請求國賠，竟因請求權逾期失效導致敗訴。

台鐵保留日式風格的竹田車站規劃為竹田驛站園區，搭配周邊懷舊米倉建築與古樸景致，吸引許多遊客湧入，成為竹田鄉最具代表性的景點，台鐵交給竹田鄉公所管理後，公所又將該園區委外經營。

竹田驛站園區經營廠商「六堆願景工作坊」主張，台鐵與竹田鄉公所簽訂管理契約時，規定「不得由第三人從事收益行為」，若違約，台鐵將收回園區，公所於2017年3月辦理園區委外經營招標，卻隱匿該相關條款，使其無從知悉不得從事營利行為，陷於錯誤而投標，致得標後產生239萬6820元的損害，公所及承辦人員應負賠償責任。

竹田鄉公所則強調，並無故意刪除、隱匿該相關條款情事，該標案得營業範圍均載明於招標文件中，是業者營運期間有諸多缺失，經通知未改善，公所才於2019年3月終止契約，台鐵於同年4月禁止業者的商業行為，且業者的國賠請求權已逾2年時效，求償失據。

屏東地院審理後認為，「六堆願景工作坊」最遲已於2017年12月19日知悉該招標文件有缺漏，若生損害得對竹田鄉公所請求國賠，請求權應至2019年12月19日止，卻遲至2020年9月1日才提出，又未在收到公所拒賠理由書後6個月內提起訴訟，債權請求權即歸於消滅，求償已屬無據，應駁回請求；可上訴。

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