國藝獎得主陷性侵疑雲 屏警：案發時地與被害人仍不明

撒古流．巴瓦瓦隆。（資料照，記者羅欣貞攝）

2021/12/21 17:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第20屆國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆，是史上第2位獲此殊榮的原住民，近日卻陷入性侵疑雲；屏縣警方表示，從社群訊息披露的兩案，除了15年前者疑發生在台東都蘭外，另一件疑於今年發生者，時間、地點與被害人仍不明。

撒古流1960年出生於屏東縣三地門鄉大社村，即排灣族達瓦蘭部落，是極早結合原住民傳統與現代創作的人，帶動部落的工藝文化風潮，3年前獲頒第20屆國家文藝獎，為美術類得主。

本月16日有藝術家在社群媒體平台，貼文「小鎮故事」以故事隱喻，控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢及當事者對其信任，性侵1名仰慕他向他學習的19歲少女，接著社群「靠北藝術」引發瘋狂討論，更有另一位女性也聲稱15年前受害。

國家文化藝術基金會及台北市立美術館，20日分別暫緩贊助撒古流前往德國及威尼斯展覽，更引起高度關注。

屏東地檢署今（21）日已經剪報分案調查；屏縣里港警分局則表示，已經聯繫PO文的網友，但到目前為止，社群披露發生在今年者，被害人與時間、地點仍不明，還在追查與釐清中。

撒古流出身屏縣三地門鄉藝術家族，但長年在外縣市創作、生活，停留在台東縣的時間較多，他本人至今仍未出面回應整起事件，手機也轉到語音信箱；家鄉地方人士也說，不便多說什麼，就讓相關調查去釐清。

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