搶攻疫情後國旅市場 屏東農科第一家旅館試營運、住宿打對折

屏東農業生物科技園區第一家旅館「同合農科商務會館」展開試營運。（記者李立法攝）

2021/12/21 16:04

〔記者李立法／屏東報導〕屏東農業生物科技園區第1家旅館「同合農科商務會館」試營運，住宿打對折優惠，部份房型甚至低於半價，業者看好疫情後國旅市場，預計明年1月正式營運，迎接春節旅遊人潮。

農科管理中心指出，「同合農科商務會館」占地逾800坪，分南、北2棟，北棟主要規劃為產業人才培訓及國際會議舉辦場所，擁有可容納30至60人的訓練教室及180人的國際會議廳，一樓大廳設有農產品展售中心、咖啡交誼廳，2樓有數位科技VAR親子遊憩室、VIP貴賓廳及影音娛樂室等，提供多元休憩服務。

會館南棟有106間獨立主題式客房，共6種房型（VIP、無障礙、和室、單人、雙人及親子房等），試營運期間，雙人房每晚價格平均不到3千元，4人房平均在4千元上下，客房廊道展示藝術家作品，打造文創藝術氛圍，南棟1樓設有複合式餐飲空間，提供中西式創意主廚料理、宴席式台菜、歐式自助餐等。

該會館營運廠商看好農科未來發展及商務住宿需求，加上臨近3號國道及屏北風景區交通要道，每年春節期間吸引百萬人次參觀的屏東熱博園區也在旁邊，旅宿商機深具開發潛力。

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