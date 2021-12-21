手擲機學問大 屏東明正國中奪全國賽特優第一名

冠軍得主明正國中學生黃群富。（記者羅欣貞攝）

2021/12/21 12:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕手擲機除了要懂得運用流體力學的概念設計飛機，也可展現學生工藝實作技巧，國立科學工藝博物館舉辦的全國手擲機競賽，今年邁入第11屆，屏東縣立明正國中再創佳績，學生黃群富奪得國中組冠軍，除直線飛行、滯空盤旋均滿分，滯空盤旋項目兩次均突破20秒，是本屆唯一，今年國中組滯空項目僅5位滿分，明正國中就佔了2位，該校也連續6年均獲獎。

明正國中表示，明正年年參加全國賽，在每一校限制報名5隊的狀況下，自2016年起，每年至少3隊得獎。今年繼2019年首次獲得全國第1名之後，再次榮獲全國冠軍，由黃群富拿下國中組特優第1名。

校長陳寶郎表示，木製手擲機除了要懂得運用流體力學的概念設計飛機，也展現學生工藝實作技巧；比賽的難度在於，一架飛機要能同時完成直線飛行距離與滯空盤旋兩項性質截然不同的比賽，考驗著選手飛機製作技巧，及臨場因應現場氣流的調整能力。尤其科工館的比賽場地，逆風且風向、風速不定，唯一能目視判斷的標的是鯉魚旗風標，選手必須充分掌握飛行原理，才能正確調整飛機配重與轉向，獲得佳績。

明正國中和其他學校與眾不同之處，在於手擲機課程是由校內老師逐年設計研發與改良；一系列課程從七年級新生科學營起，培養孩子動手做，及飛行科學探究能力。

校方也說，今年全國賽參賽總隊數126隊，今年開始也獲得教育部核准，列入高中職、五專免試升學加分項目，台中市、台南市與高雄市政府，也分別開始辦理全市的國中生手擲機競賽。

明正國中手擲機課程是由校內老師逐年設計研發與改良，培養學生動手做及飛行科學探究能力。（記者羅欣貞攝）

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