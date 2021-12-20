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    墾丁龍磐恢復迎曙光 第一道日出為清晨6時35分

    墾丁迎曙光活動恢復，仍須戴口罩。（資料照）

    墾丁迎曙光活動恢復，仍須戴口罩。（資料照）

    2021/12/20 19:40

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年因為疫情停辦的墾丁龍磐迎曙光活動，今年屏縣府及墾管處宣布正常舉辦，2022年第一道日出時間為清晨6時35分，住房率目前已經達到9成以上，屏縣府也提醒遊客仍須全程配戴口罩。

    雖然國際Omicron疫情仍嚴峻，但國內疫苗覆蓋率提升，屏縣府也同意地方產業聯盟恢復墾丁龍磐公園迎曙光活動，墾管處也安排元旦凌晨3點30分起，視遊客量適時發車開往龍磐草原，曙光結束後接駁不停歇。

    當地飯店及民宿業者初步統計，恆春半島12月31日及1月1日的訂房，在半個月前就幾乎達到9成上下，Omicron疫情爆發後，訂房沒有特別下滑，墾丁核心區更是達到客滿狀態。

    墾丁國家公園管理處表示，從元旦凌晨零時起至8時，將分別在鵝鑾鼻公園、風吹沙2處停車場進行管制，遊客車輛可停兩端停車場，經接駁車上龍磐公園迎接曙光；也貼心提醒民眾「龍磐草原遍佈石灰岩洞與裂縫，將以警示燈、圍繩畫出安全區域，務必在安全區域內行走。」

    屏縣府交通旅遊處則提醒，迎曙光活動會在龍磐公園現場設置曙光郵局，另有健康帶動跳等，但國際疫情仍嚴峻，迎曙光活動現場難以保持社交距離，提醒遊客仍須全程配戴口罩。

    墾丁迎曙光活動恢復，訂房滿滿。（資料照）

    墾丁迎曙光活動恢復，訂房滿滿。（資料照）

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