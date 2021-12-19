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    核四重啟「不同意」 恆春人就怕核三廠「被延役」

    核三廠。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠。（記者蔡宗憲攝）

    2021/12/19 22:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕公投18日落幕，其中「核四啟封商轉發電」議題未能通過，而面臨2025除役的核三廠，當地不少居民擔心核三因缺電可能「被延役」，恆春鎮長陳文弘強調，尊重政府對核三的規劃，但如有延役打算，也必須民主方式決定。

    核四公投案中，核三廠所在地的恆春鎮，同意票數為3396票，不同意為3993票，同意率百分之13左右。

    國民黨屏縣議員盧玟欣表示，核四不重啟狀況下，台灣如面臨供電不足，核三延役恐怕會成為選項之一，萬一到了必要時刻，除了機組狀態年限的評估，也要求政府需作同樣公投程序解決，居民不會同意自動延役。

    「尊重國家能源政策規畫。」恆春鎮長陳文弘指出，國家非核家園方向已定，台電也舉辦「除役說明會」，對恆春居民來說，關心的是後續核廢料處理、轉移及相關地方睦鄰狀況，如果政策轉彎要核三延役，務必民主程序解決。

    依據台電規劃，原能會在今年8月開始進行核三廠除役的實質審查作業，除役分四階段，長達25年的時間完成，除役後的廠房及土地再利用規劃，將以「室內乾貯設施」及「二號低放射性廢棄物貯存庫」列為「保護區」，保護區以外的土地則朝其他電力設施用途規劃。

    目前核三廠內的低階核廢料約有1萬桶，未來除役後，還會產生10萬桶的低階核廢料；高階核廢料則有4320束，將會先以乾式貯存處置，後續再移至中期暫存及最終永久處置場。

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