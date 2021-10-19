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    破紀錄！墾丁10萬灰面鵟鷹過境 一舉突破33年歷史

    灰面鵟鷹過境墾丁數量已經達到10萬4543隻。（記者蔡宗憲攝）

    灰面鵟鷹過境墾丁數量已經達到10萬4543隻。（記者蔡宗憲攝）

    2021/10/19 23:06

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年秋季9月中至10月底，是保育類猛禽赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣高峰期，進入第33年過境調查的墾丁地區，繼去年刷新紀錄後，今年已經是連續4年創下過境新高，灰面鵟鷹至今過境數量已經達到10萬4543隻。

    根據墾管處委託台灣猛禽研究會執行的調查記錄，截至19日為止，灰面鵟鷹過境數量已經達到10萬4543隻，突破去年10萬362隻的過境數量，自2019年7萬餘隻過境新高後，去年跟今年都不斷刷新灰面鵟鷹過境數量，而今年仍在主要過境期間，有機會將過境數字繼續累積推高。

    已經過了主要過境期的赤腹鷹，目前也已經達到24萬餘隻，雖然距離去年破紀錄的28萬餘隻有點差距，但已經高於常年20萬隻左右的平均值。

    「又是破紀錄的一年！」長期觀察恆春半島猛禽過境的賞鷹達人蔡乙榮分析，雖然「圓規」颱風氣候因素影響遷徙時程，但幸運的是，今年秋季南遷在到達台灣之前，剛好未遭遇颱風等劇烈不良天候影響，推測破紀錄的大量，應該與原本可能因天氣不佳的折損量未產生，遷徙順利平安。

    台灣是東北亞候鳥遷徙的重要過境地，東亞的猛禽遷徙台灣「鷹路」，自朝鮮半島經日本九州經琉球群島，再過境台灣，經由墾丁南飛菲律賓渡冬，今年過境的赤腹鷹、灰面鵟鷹過境數量持續打破歷年紀錄，灰面鵟鷹過境更連4年創新高，顯見墾丁近年來過境數量持續成長，已經是全台最佳賞鷹地區。

    墾管處則認為，除了氣候因素，近30年調查成果，可以發現墾丁國家公園及執法單位近年積極投入反獵鷹及生態教育，盜獵數量減少，確實與猛禽過境數量攀升呈現正相關，堪稱台灣生態保育一大成就。

    墾丁10萬灰面鵟鷹過境，一舉突破33年紀錄。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁10萬灰面鵟鷹過境，一舉突破33年紀錄。（記者蔡宗憲攝）

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