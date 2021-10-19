屏東牡丹旭海路段大雨必淹30年 各單位聯手盼改善排水

牡丹旭海路段大雨必淹30年，各單位聯手盼改善排水。（記者蔡宗憲攝）

2021/10/19 22:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島日前受到「圓規」颱風外圍影響，不少山區道路出現泥流現象，其中最嚴重的牡丹鄉旭海村199甲線8.2公里處，更是30年來都逢大雨必淹，牡丹鄉長潘壯志找來各單位會勘希望儘快展開治理工作，改善當地排水困境。

「圓規」颱風在本月12日帶來強大雨勢，當時一陣暴雨後，當地旭海宮前路段產生嚴重淹水，積水高度達到一個輪胎高，經過的車輛不慎拋錨，道路無法通行，居民苦不堪言，大嘆「30年來老問題，都沒有官方解決，感覺像二等公民」。

牡丹鄉鄉長潘壯志災後除了趕赴現場會勘，近期更連繫公路總局及屏東縣政府一併到場，希望包括牡丹鄉公所和各單位能共同合作，從區域野溪治理到路側溝渠的改善，讓排水系統整體功能發揮作用，快速引導水流至旭海溪出口處，才能夠徹底解決這30餘年的問題。

潘壯志表示，當地排水系統因為土地管轄問題，始終無法整體性的解決，希望透過這次風災帶來的嚴重積水慘狀，能夠成功整合當地公司部門及居民的意見，儘快完成當地排水改善，也希望中央部會能夠重視偏鄉山區道路的長期問題，避免發生泥流阻路才開始緊急搶通的狀況。

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