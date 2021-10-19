屏東潮州第2市場將拆除 鬧區危樓可望變黃金

潮州第2市場經鑑定為危樓，將要進行拆除。（記者陳彥廷攝）

2021/10/19 21:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕現已荒廢數年、外部被貼上大大「危樓」的標示的潮州第二市場已興建逾半世紀，但在2017年被鑑定為危樓，潮州鎮公所說，前承租戶就搬遷費用向公所興訟，官司已塵埃落定，未來將採設定地上權方式招商，盼將鎮中心鬧區的「危樓變黃金」。

佔地1000平方公尺的潮州第二市場，位於潮州中山路上，距離近期已高架化的火車站僅約250公尺，屬於核心區黃金地帶，面中山路側屬2樓店面，但後續遭不明人士增建為3樓半建物，但年久失修且並未妥善保養，曾發生外牆瓷磚掉落事件，又因增建部分不易管理有治安隱憂，鎮公所原待租約到期後就要收回。

潮州鎮公所主任秘書王建元說，當時承租戶不滿，興訟要求鎮公所應支付搬遷費，兩造纏訟，直到2019才由法院判決公所勝訴免支付，現官司塵埃落定將進行拆除，但因為早年的建築有部分屬高污染廢棄物的石棉為建材材料，目前將合格拆除商的拆除計畫書送交環保局審核中，近期可望核准並動工。

舊第二市場已從市場用地變更為廣場用地及商業用地，使用用途更多元，身價一夕看漲，但潮州鎮公所強調，舊第二市場用地不會標售，拆除後未來預估將設定地上權方式招商，由於當地臨近火車站，盼成為潮州新的商業活動地點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法