網路揪團爬大鬼湖釀1死1傷 領隊未投保、沒救護證照

日前大鬼湖發生登山意外，釀成1死1傷，屏東縣消防局動員人力翻山越嶺展開救援，還出動直升吊掛。（屏東縣消防局提供）

2021/10/19 18:36

〔記者李立法／屏東報導〕21位透過網路揪團組成的登山隊，日前在大鬼湖山域發生意外，釀成同行隊友1死1傷，屏東縣消防局動員大批人力翻山越嶺展開救援，還出動直升吊掛，消防局事後發現領隊未替登山成員投保登山綜合險，也未具相關救護證照，將依違反「屏東縣登山活動管理自治條例」開罰。

消防局調查，該21人登山隊伍，9日從三德檢查哨上山，11日該局接獲在大鬼湖附近發生墜崖意外的報案，導致該隊成員中1死1受傷，雖天候不佳，該局及林管處仍出動大批人力冒險挺進深山救援，直到15日才由直升機將死、傷者吊掛下山。

根據「屏東縣登山活動管理自治條例」規定，前往縣府公告的管制山域，領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，同時須為成員投保包含登山事故險及登山緊急救援費用險的登山綜合保險，違者處可1萬至5萬元不等罰款。

屏東縣消防局副局長李彬正指出，該登山隊伍是透過網路揪團，成員來自各縣市，大鬼湖屬於管制山域，但巫姓領隊並未投保登山綜合險，也沒有相關救護證照，已違反「屏東縣登山活動管理自治條例」相關規定，將組成審查委員會決定罰款額度以及是否求償相關搜救費用。

日前大鬼湖發生登山意外，釀成1死1傷，屏東縣消防局動員人力翻山越嶺展開救援，還出動直升吊掛。（屏東縣消防局提供）

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