男子失蹤入山 3天 只喝溪水幸運獲救還步行下山

警方協助王男返回。（警方提供）

2021/10/19 17:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕王姓男子日前走失，經家屬通報盼警方協尋，所幸日前獲來義鄉望嘉村巡守隊員通報，發現王男孤身在山區野溪附近徘徊，急忙前往救出王男，而警方尋獲王男時已3天未進食，只有喝溪水維生，幸運存活，家屬不斷向警方和搜救人員致謝。

潮州警方於10月15日11時許接獲望嘉村巡守隊員報稱疑似1名精神不佳的男子於望嘉村山區的斗羅溪附近徘徊，南和派出所副所長羅吉良立即召集相關人等一同前望嘉村公墓附近的斗羅溪搜救，深入山區徒步5、6公里路程才終於尋獲王男，而王男確實就是日前所通報的失蹤人口，連忙協助其下山急救。

警方表示，約在10月12日20時左右，家屬通報64歲的王男已失蹤，由於王男是迦樂醫院住民家屬又居住在高雄，經高雄警方橫向聯繫請潮州警方協尋，由於王男不是循大馬路出發，警方調閱監視器僅能發現王男是往南走向南和村方向，於是再由南和所注意，並派透過社群軟體群組，發送失蹤人口訊息，果然也發揮效用。

發現的巡守隊員說，他收到派出所發送失蹤人口訊息，當日他前往查看部落的水源時，意外發現1名陌生男子，明顯並非當地人，研判就是失蹤的王男，但因為只有他一人，王男又非常虛弱，因此立即通知警方協助，經由警民共同協助下成功將王男救助下山。

警方表示，當時通知迦樂醫院人員及巡守隊員進入山區搜救，徒步約5、6公里路程才尋獲王男，事後再比對最後失蹤地點，發現這段山路相當難走，實在不知道王男是如何走到此，而王男這失蹤的3天也全未進食，只有喝溪水維生，且全身並無太明顯髒污或傷勢，僅僅走路較無力氣，但仍是可以在帶路下行走，終於離開山區，並送往迦樂醫院觀察。

潮州警分局表示，迦樂醫院就在山區旁，若有院生失蹤，極易往山上而去，所幸同仁於第一時間發揮同理心迅速釐清男子可能去向，呼籲大眾家有高齡老人或弱智身障者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，以便適時提供聯絡資訊確保安全。

警方協助王男返回。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法