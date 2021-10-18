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    加入民眾黨？ 蘇震清：無此規劃仍配合民進黨團運作

    納悶蘇是否會加入民眾黨，對此，蘇震清在臉書上回應，強調目前並無此規劃，且還是配合民進黨黨團的運作。（資料照）

    納悶蘇是否會加入民眾黨，對此，蘇震清在臉書上回應，強調目前並無此規劃，且還是配合民進黨黨團的運作。（資料照）

    2021/10/18 16:56

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕民眾黨昨天於屏東市成立屏東黨部，邀請地方人士與會，日前已自主退出民進黨的立委蘇震清也到場致意，引發坊間譁然，納悶蘇是否會加入民眾黨，對此，蘇震清在臉書上回應，強調目前並無此規劃，且還是配合民進黨黨團的運作。

    民眾黨黨主席柯文哲原定昨天要來，插旗台灣最南的縣市，卻因虎豹潭意外缺席，不過，不僅國民黨籍議長周典論到場，連去年和周典論之女周佳琪拚選立委的蘇震清也到場。

    由於去年立委選舉蘇震清就是以非黨籍提名，但民進黨定調全力支持順利當選，而今蘇震清雖已退出民進黨，但仍被視為屬泛綠陣營，而出席柯文哲自稱的「Tiffany藍」的民眾黨成立大會，則引發坊間熱議。

    事件經一天的發酵，蘇震清稍早在臉書po文說，昨天會出席民眾黨屏東黨部成立大會，是受地方友好人士的邀請，他強調，在屏東接觸他的人都知道，蘇震清服務從來都不分黨派、不分顏色，只要是對的事情、有道理的事情，他就會全力協助，他認為就是因此而受邀出席。至於還有人問他會不會加入民眾黨，他則以「目前無此規劃」回應。

    蘇震清指出，近年他受到非常嚴重的人格抹黑，接二連三，部分案件都已經在司法上一一證明我的清白，然而最近的SOGO案引起相當大的社會關注，承受了許多不是事實的指控，但對清白仍有信心，有時政治就是如此無情，為了不讓其所熱愛的民進黨遭受牽連，他才選擇退黨成為無黨籍，「但在立院仍全力配合民進黨團運作」。

    蘇震清強調，民眾黨於屏東成立黨部當然給予祝福，就是民主應該有的價值，多元的聲音，多元的意見，彼此之間都互相尊重就是他的核心價值，人民才是國家社會的主人，只要是跟人民站在一起，讓屏東更好，我都給予支持。

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