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    首頁　>　屏東縣

    昂貴保健品來自盜伐牛樟木？ 供貨者判刑、收購公司董座無罪

    屏東檢警曾在南部一家知名生技公司查扣大批來路不明的牛樟椴。（資料照，記者李立法翻攝）

    屏東檢警曾在南部一家知名生技公司查扣大批來路不明的牛樟椴。（資料照，記者李立法翻攝）

    2021/10/18 16:38

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東檢警單位曾在南部一家知名生技公司查扣來路不明的牛樟椴木6330公斤，檢方認定是從國有林地盜伐而來，依違反森林法等罪嫌起訴該生技公司黃姓董座及上游供貨商簡男等人，屏東地院審理後判處簡男等人3年不等徒刑，黃姓董座則獲判無罪，可上訴。

    被視為抗癌保健聖品的牛樟芝，因培育介質牛樟木取得不易，價格飆漲，吸引山老鼠前仆後繼深入國有林地盜伐，簡男經營的木業公司長期與南部一家專門研發牛樟芝相關產品的生技公司往來，卻被屏東檢警調查發現簡男出售的牛樟木來源不法，並懷疑該生技公司黃姓董座故意購買贓物作為公司產品原料。

    檢警除查扣該生技公司一批數千公斤來路不明的牛樟椴木外，並循線查出與簡男有上、下游供貨關係的蔡、沈、郭、林、張男等木材加工及收購業者也涉及不法，認為該共犯結構成員，過去幾年來涉嫌將盜採而來的牛樟木混入合法木材中出售牟利；但簡男等人強調牛樟木來源一切合法。

    屏東地院審理後，認為有上萬公斤牛樟木無法證明取自合法管道，應視為贓物，併處簡男3年徒刑，併科罰金180萬元，追繳不法所得220萬多元；處郭男8個月徒刑，追繳不法所得115萬多元；併處蔡男2年10個月徒刑，可易科罰金，併科罰金100萬元，追繳不法所得131萬多元；併處沈男1年2個月徒刑，可易科罰金，併科罰金60萬元，追繳不法所得3萬9千多元；併處林男10個月徒刑，可易科罰金，追繳不法所得39萬多元；郭男獲緩刑。

    至於被檢方認定屬於共犯結構之一的黃姓生技公司董座，法官認為該公司長期以合理價格購進簡男等人提供的牛樟椴木，並無明顯低於市價，檢方也無法證明黃男有故買贓物犯意，應無罪諭知。

    屏東檢警曾在南部一家知名生技公司查扣大批來路不明的牛樟椴。（資料照，記者李立法翻攝）

    屏東檢警曾在南部一家知名生技公司查扣大批來路不明的牛樟椴。（資料照，記者李立法翻攝）

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