藍皮普快轉生「浪漫藍」 微笑到台東10/23啟航

雄獅旅遊今天舉辦「藍皮解憂號觀光列車啟動記者會」，民眾記憶中的藍皮普快重生上路。（記者陳彥廷攝）

2021/10/18 14:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台最後的藍皮普快原本開行於枋寮到台東的南迴線上，去年停駛，台鐵局透過轉型讓他迸發出新生命，由取得經營權的雄獅旅遊改以套票方式推出新行程，今天台鐵局與雄獅正式讓重新修復的藍皮普快亮相，載送踩線團從枋寮出發到台東，車身從原本的孔雀藍漆成「浪漫藍」，沿海依山傍海如同「山海觀」，可盡覽東、屏3個琉球、蘭嶼、綠島的獨家視野正式重生

雄獅旅遊今天舉辦「藍皮解憂號觀光列車啟動記者會」，台鐵局長杜微、台東副縣長王志輝、台鐵附業營運中心總經理陳文川、雄獅旅遊董事總經理黃信川、台灣鐵道觀光協會秘書長蕭冠群、鐵道專家蘇昭旭等多位貴賓出席，並搭上全新修復後的藍皮列車，體驗一趟懷舊的南迴鐵道之旅，一同見證藍皮解憂號觀光列車重新復駛。

去年藍皮因鐵路電氣化貫通全台將要停駛，引發鐵道迷連署保留，時任交通部長林佳龍為延續藍皮記憶，承諾會持續行駛枋寮到台東的路線，台鐵局從去年3月開始即積極修復，台鐵局說，這次是比復古還復古，讓藍皮普快最原始風貌重生，今天開始，就會以「藍皮解憂號觀光列車」方式重生，10月23日將正式重啟。

杜微說，他自己高中三年都是搭乘藍皮普快通勤，藍皮普快是許多民眾對火車的原鄉記憶，沒有冷氣、只能開窗吹風，最後一班定期航班僅存於枋寮到台東，承載著許多記憶，透過委託鐵道文化專家共同參與歷史調查，不僅從用色、設備甚至到局徽字體等都有考證，外觀並漆回更古早的「浪漫藍」，呈現最古早的車身顏色。​

黃信川表示，藍皮解憂號觀光列車不只是賣1張車票，更是要吸引民眾來進行生活與文化的探索，透過一連串的故事，讓不同年齡層旅客，都可以在藍皮列車上獲得屬於自己的美好回憶，未來還會落實雄獅旅遊「樞紐（Hub）」概念，計畫於枋寮打造「藍皮意象館」，提供旅客登車前的休憩等待空間，同時也是旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等，進一步整合串連屏東跟臺東的文化與觀光資源。

「藍皮解憂號觀光列車」被作家劉克襄形容是「與世界分手的列車」，用緩慢的速度領略南迴線的所有，行經全台橋樑、山洞最多的南迴鐵道，行駛線形如同「微笑」的路段，長年下來擁有大批死忠支持者，去年停駛前更引發搶搭潮，人潮一度站到門外。

台鐵局高雄機廠廠長謝進崑指出，修復工程最困難的地方在於藍皮解憂號觀光列車不是更新、而是復舊，過程中必須徹底刮除陳年補土痕跡，再一層一層重新防鏽、噴漆，光是重新噴漆的步驟，就耗時近兩個月才能完成，確保穿上新衣的藍皮表面平整光滑，每一步都要小心處理，避免珍貴的骨董火車受到損傷。

謝進崑表示，車廂內部設備也因為年代久遠，早已無法取得零件更換，因此只能盡力完成修復作業，或是以手工重新打造，像是最有代表的「阿公級電風扇」，就是經過工匠巧手維修後再度上路服役，最復古的「骨董級循環式廁所」也完整重現，列車將保留 1 間復古廁所提供乘客懷舊，其餘皆改造為真空式廁所提升整潔度。

雄獅旅遊表示，藍皮解憂號觀光列車於10月23日重新啟航，每日一班次往返屏東枋寮站至臺東站，單程套票499元、來回套票899元，內容包含紀念車票、導覽耳機、車上導覽、遊程體驗、特色便當（僅去程提供）、專屬紀念品等，每週二、三、四另販售無便當及紀念品的限量版的299元超值套票，行程中會由專業導覽人員介紹藍皮小故事及南迴鐵道沿途風光，去程暫停太麻里站，回程暫停金崙站、枋山站，帶領旅客造訪鮮為人知的鐵道旅遊秘境。

雄獅旅遊今天舉辦「藍皮解憂號觀光列車啟動記者會」，民眾記憶中的藍皮普快重生上路。（記者陳彥廷攝）

雄獅旅遊今天舉辦「藍皮解憂號觀光列車啟動記者會」，民眾記憶中的藍皮普快重生上路。（記者陳彥廷攝）

首班藍皮重生踩線團人潮洶湧。（記者陳彥廷攝）

雄獅旅遊今天舉辦「藍皮解憂號觀光列車啟動記者會」，民眾記憶中的藍皮普快重生上路。（記者陳彥廷攝）

藍皮普快正式返回南迴線。（記者陳彥廷攝）

藍皮普快車上嘎吱作響的風扇是民眾記憶之一。（記者陳彥廷攝）

雄獅旅遊今天舉辦「藍皮解憂號觀光列車啟動記者會」，民眾記憶中的藍皮普快重生上路。（記者陳彥廷攝）

今天天氣好，還能從車廂內遠眺小琉球。（記者陳彥廷攝）

藍皮解憂號觀光列車，再度行駛於枋寮到台東的微笑線上。（記者陳彥廷攝）

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