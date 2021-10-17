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    首頁　>　屏東縣

    逾萬灰面鵟鷹大軍過境 「台版普羅旺斯」成新興賞鷹點

    禮納里部落有「台版普羅旺斯」美稱，經安排講師專業解說，欣賞空中「鷹姿百態」帶來的視覺驚奇。（高雄市野鳥學會提供，蔡喬木提供，本報合成）

    禮納里部落有「台版普羅旺斯」美稱，經安排講師專業解說，欣賞空中「鷹姿百態」帶來的視覺驚奇。（高雄市野鳥學會提供，蔡喬木提供，本報合成）

    2021/10/17 23:24

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕時值秋季，正是「國慶鳥」灰面鵟鷹的過境極大期，屏東縣除傳統在墾丁社頂及滿州賞鷹外，近年瑪家鄉的禮納里部落也成為新興熱點，茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）今年在禮納里遊客中心舉辦「賞鷹遊趣＠禮納里」，並委請高雄市野鳥學會駐點解說，今天就遇上超「鵟」大量，一天的起、落數量就突破1.6萬隻。

    「風起鷹翔，敲開冬天的門！」禮納里遊客中心表示，與恆春半島的「國慶鳥」一詞相較，禮納里的老一輩族人會把灰面鵟鷹的到來，視為冬天的訊號，因為灰面鵟鷹大多會在「寒露」節氣（10月7、8日）前後抵達，接著就是冬日將至。

    茂管處表示，禮納里部落有「台版普羅旺斯」美稱，經安排講師專業解說，欣賞空中「鷹姿百態」帶來的視覺驚奇，中午可在禮納里、三地門部落內的優質風味餐廳用餐，午後則有音樂饗宴、賞鷹闖關遊戲，活動內容豐富，CP值極高，氣氛更是放鬆，未來將結合在地特色特產，盼透過環境教育的導覽，為地方創生。

    高雄市野鳥學會講師鄭政卿說，禮納里遊客中心位於隘寮溪進入平原的東側山坡，視野遼闊正視灰面鵟鷹而來，遊客中心就能輕鬆直擊灰面鵟鷹盛況，昨天一早才1個小時就有約1萬隻鷹過境，全天則高達逾1.6萬隻。

    不過，目前距離寒露已有10天左右，今年灰面鵟鷹較晚抵達，鄭政卿則指出，推測是因為日前颱風影響灰面鵟鷹的路徑而較晚抵屏東，預料極大期還會再持續幾天。

    灰面鵟鷹。（高雄市野鳥學會提供）

    灰面鵟鷹。（高雄市野鳥學會提供）

    禮納里遊客中心成為新興賞鷹景點，今天就觀察到逾1.6萬隻灰面鵟鷹。（蔡喬木提供）

    禮納里遊客中心成為新興賞鷹景點，今天就觀察到逾1.6萬隻灰面鵟鷹。（蔡喬木提供）

    禮納里遊客中心是賞鷹的好地方。（茂管處提供）

    禮納里遊客中心是賞鷹的好地方。（茂管處提供）

    禮納里遊客中心成為新興賞鷹景點，今天就觀察到破1.6萬隻灰面鵟鷹。（鍾姓民眾提供）

    禮納里遊客中心成為新興賞鷹景點，今天就觀察到破1.6萬隻灰面鵟鷹。（鍾姓民眾提供）

    禮納里遊客中心成為新興賞鷹景點。（蔡喬木提供）

    禮納里遊客中心成為新興賞鷹景點。（蔡喬木提供）

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