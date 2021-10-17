小琉球潛客體力不支傳漂流 幸運遇上巡邏海巡伸援

小琉球海域昨天傳出有潛客漂流，所幸遇上海巡隊巡邏將漂流的8人全部救起。（第五海巡隊提供）

2021/10/17 14:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊CP1025艇，昨天下午2時25分，於小琉球花瓶岩美人洞外0.5浬處海域巡邏時，發現有8名潛水客因體力不支在海面漂流求援，海巡人員立即將潛水客救援至海巡艇上，結束一場海上漂流驚魂。

第五海巡隊表示，昨天下午正在進行巡邏時，突見到海域有數名潛水客，眼尖的海巡人員發現這批潛客竟伸手疑似求救，加上當地並非常見有浮潛客的區域，立刻靠近，這才發現果然是被海浪帶出海域的潛客。

海巡人員見狀後立刻伸出援手，將4男4女全部拉上船，經詢，這群人從美人洞沙灘下水浮潛，後因體力透支隨海流外飄，直至看到海巡艇隨即招手求救這才幸運得救。

第五海巡隊指出，後續於2時52分將8名潛水客平安送至南部分署第五岸巡隊杉福安檢所安置，並請安檢所人員協同處置，經檢視該8名潛水客均無受傷，這8名大多來自高雄的浮潛客紛紛向海巡單位的救援表示感謝後，即自行離去。

第五海巡隊副隊長吳科鋤說，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但亦常因一時疏忽或未發現潮汐海流之變化，往往將自身陷於險境，籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身之安全，並留意環境之變化，民眾若於海上遇緊急事故需救援，請撥打「118」服務專線，獲報即會前往協助。

小琉球海域昨天傳出有潛客漂流，所幸遇上海巡隊巡邏將漂流的8人全部救起。（第五海巡隊提供）

小琉球海域昨天傳出有潛客漂流，所幸遇上海巡隊巡邏將漂流的8人全部救起。（第五海巡隊提供）攝）

小琉球海域昨天傳出有潛客漂流，所幸遇上海巡隊巡邏將漂流的8人全部救起。（第五海巡隊提供）

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