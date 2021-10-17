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    首頁　>　屏東縣

    民眾黨屏東縣黨部成立 國民黨籍議長周典論站台歡迎

    民眾黨屏東縣黨部成立，國民黨籍屏東縣議長周典論表示歡迎（右1），認為有助於地方政治良性發展。（記者李立法攝）

    民眾黨屏東縣黨部成立，國民黨籍屏東縣議長周典論表示歡迎（右1），認為有助於地方政治良性發展。（記者李立法攝）

    2021/10/17 12:58

    〔記者李立法／屏東報導〕民眾黨屏東縣黨部今天成立，宣示明年地方選舉絕不缺席，國民黨籍屏東縣議長周典論及因案退出民進黨的立委蘇震清均到場祝賀表達歡迎，認為民眾黨插旗屏東有助於地方政治良性發展，民眾黨秘書長謝立功強調，不排除與其他政黨合作，首要目標是拿下3席縣議員得以組成政團。

    民眾黨屏東縣黨部今天上午在屏東市大連路舉行成立大會，原訂出席的黨主席北市長柯文哲因發生虎豹潭意外臨時取消屏東行程，改由黨秘書長謝立功及屏東出身的黨籍立委蔡壁如等人主持，蔡壁如號召故鄉年輕人踴躍加入民眾黨，促進政黨政治的良性競爭，反映多元民意。

    謝立功表示，民眾黨已經走完屏東縣33鄉鎮市一遍，並積極與地方民代接洽及請益，不論是村里長、鄉鎮市長、縣議員或縣長選舉，民眾黨都不排除與其他政黨合作，希望能立足屏東，明年地方選舉，最重要的目標是拿下3席縣議員，得以參與黨團運作，爭取議題主導及發言權。

    民眾黨屏東縣黨部目前由曾經擔任屏東律師公會理事長的劉家榮代理主委，他表示，已初步規劃出參與明年地方公職選舉的部份人選，而且都在勤跑基 層，民眾黨將為屏東政壇注入新活力。

    民眾黨屏東縣黨部由曾經擔任屏東律師公會理事長的劉家榮代理主委（右一），強調明年地方選舉絕不缺席。（記者李立法攝）

    民眾黨屏東縣黨部由曾經擔任屏東律師公會理事長的劉家榮代理主委（右一），強調明年地方選舉絕不缺席。（記者李立法攝）

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