把自宅改成部落家托站 屏縣陳金惠暖陪長輩走人生最後一哩路

陳金惠（左）透過家托站陪伴照顧老人家。（圖由陳金惠提供）

2021/10/17 12:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三地門鄉德文村民陳金惠來自頭目家族，本著照顧族人的心，將部落裡的住家改成家庭托顧站，8年來照顧村裡10多位老人家，今天（17日）她在屏東縣長照人員表揚大會上，接受縣長潘孟安頒發照顧品質獎，肯定她的付出。

53歲的陳金惠照顧服務經驗已約22年，2014年起將位於三地門鄉德文村的自家住所，改成家庭托顧站，讓部落失能失智的長輩到家中接受照顧，今年因颱風導致德文部落聯外道路崩塌、交通中斷，還有少數長輩不願下山避難，陳金惠心繫長輩無人照顧，當開放機車通行上山時，她馬上騎機車回到部落，營運家托站陪伴部落長輩。

屏東縣政府今天（17日）舉行長照人員表揚大會，由屏東縣長潘孟安表揚4大類共27名長照服務人員，及4類團體共計10家單位，感謝長照服務單位的夥伴們，無論晴雨寒暑、疫情嚴峻與否，總在第一線服務失能失智的長輩、身心障礙者。

潘孟安表示，屏縣人口老化速度快速，截至今年（2021年）8月底止，老年人口比率已達18.51%，遠高於全國老年人口比率16.59%，且縣內長照服務人口已有1萬5370人。屏東已設置39A-331B-251C的社區整體照顧資源，並陸續布建服務資源當中，期待能跟上人口老化的速度，並回應與滿足龐大長照需求、減輕家庭照顧的沉重負擔。

潘孟安也指出，今年因疫情嚴峻，長照服務人員與團體不畏疫情與縣府並肩作戰，遵守因應疫情防疫措施及相關指引，縱然天氣炎熱仍裝戴齊全防疫配備，到失能失智長輩或身心障礙者家中提供必要的日常照顧服務，又考量部分長輩或身心障礙者在家無人照顧情況，有部分日間照顧服務中心及家庭托顧站維持5人以下的營運，透過不同型態的照顧方式滿足失能失智長輩或身心障礙者的需求。

得獎的三地門鄉德文村陳金惠說，88風災後政府協助遷建永久屋，但部分部落長者不想離開原鄉，目前仍有50多位長輩留居山區，她在家族親人支持下，決定返鄉照顧長者，長輩每天到家裡8小時，她要為他們煮餐、規畫活動，部分長輩一直被她照顧到離世；她不覺得辛苦，只要可以她會一直做下去。

同樣將歲月奉獻給原鄉的朱嘉惠，於介惠社會福利慈善基金會附設居家式服務機構擔任照服員，投入照顧服務18年多，每天不辭辛勞穿梭在獅子鄉內文與牡丹鄉東源、旭海及牡丹的部落內陪伴長者。

部立屏東醫院附設護理之家萬曉華，除富有耐心、細心外，更有巧思，曾經照顧過一名脊髓損傷個案，因雙手無法使用叫人鈴，因此採用「嬰兒監聽器」，讓個案的需求可以第一時間被察覺，獲得應有的照顧。

屏縣目前除了3111名第一線的照顧服務員外，長期照顧服務更有1249名個案管理師、社工、護理人員、治療師、居家服務督導員、長照交通車的司機等，才能一起承擔起龐大而綿密的照顧網，回應每個長照需求者與其家庭的需要，屏縣府表示，期盼未來有更多優質的人才與單位一起投入長期照顧服務行列。

三地門鄉德文村陳金惠（中）資深敬業，接受屏東縣長潘孟安（左）的表揚，與立委周春米（右）的祝福。（記者羅欣貞攝）

屏醫護理之家萬曉華（中）獲照顧品質（資優照顧）獎。（記者羅欣貞攝）

介惠照服員朱嘉惠（左二）將歲月奉獻給原鄉，獲頒照顧品質（文化照顧）獎。（記者羅欣貞攝）

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