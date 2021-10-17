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    涉私下接案撈數千萬！ 屏東國仁醫院檢驗科主任收押

    屏東國仁醫院。（記者李立法攝）

    屏東國仁醫院。（記者李立法攝）

    2021/10/17 00:13

    〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東國仁醫院檢驗科主任林川傑涉嫌利用醫院設備資源私下接案牟利，院方粗估林男10多年來中飽私囊達數千萬元，屏東檢調偵辦後，發現林男住高級住宅開名車，以其醫院薪水收入恐難負擔，經傳喚到案，林男否認不法，相關帳目卻交代不清，檢方訊後以涉背信等罪嫌疑重大且有滅證之虞為由，向法院聲押獲准。

    國仁醫院幾年前曾爆發債務紛爭鬧上法院引起注目，院方清查內部財務後，發現檢驗科的帳目不清，10多年來短少數千萬元，認為有員工公器私用，牟取不法利益。

    屏東檢調據報追查後，發現醫院檢驗科主任林川傑長期向高屏地區醫療診所招攬血液、組織切片等檢驗生意，每月有數十件，他卻從這些利用院方設備、試劑、耗材及人力所完成的檢驗業績中，涉嫌牟取私利。

    檢調清查林男與部分醫療院所簽下的檢驗契約金額逾2000萬元，但這些錢大部分未入國仁醫院的帳，調查人員發現，林男住在屏東市高檔透天住宅區，開進口名車，以一個檢驗科主管的收入，似乎難以負擔，日前於是傳喚他到案說明，林男矢口否認不法，卻無法清楚交代相關帳目，檢察官認為林男涉案嫌疑重大，向屏東地院聲押獲准。

    國仁醫院16日說，醫院檢驗部門已重新整頓，聘請新血群加入，運作上軌道，民眾就醫權益不受影響，請病患及家屬安心。

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