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    首頁　>　屏東縣

    經典小鎮枋寮藝起來 紙風車《巫頂環遊世界》嗨翻大小朋友

    紙風車劇團奇幻兒童劇《巫頂環遊世界》到枋寮鄉枋寮國小演出。（大鵬灣國家風景區管理處提供）

    紙風車劇團奇幻兒童劇《巫頂環遊世界》到枋寮鄉枋寮國小演出。（大鵬灣國家風景區管理處提供）

    2021/10/16 23:15

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處舉辦「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華」，今晚（16日）邀請紙風車劇團於枋寮國小演出《巫頂環遊世界》，結合音樂、黑光、魔術、特技與大型布偶的奇幻兒童劇，讓大小朋友在讓疫情後的假日度過一個美好夜晚。

    屏東枋寮鄉獲選交通部觀光局全屏東唯二的「2021經典小鎮」，鵬管處為打造屏東觀光圈品牌、行銷區域觀光旅遊，規劃「白天遊枋寮經典小鎮、晚上親子共賞紙風車演出」遊程，盼將藝文結合區域觀光，整合屏東縣豐沛的產業資源。

    鵬管處說，為發揮屏東觀光圈產業的能量，讓更多人了解這片土地有多美好，原來「屏東這麼有藝思」，除了與《巫頂》環遊世界，白天大小朋友更可以先走訪位於屏東平原南端的枋寮鄉遊玩，如觀海樓、保安宮，還有枋寮漁港滿滿的海鮮美食。

    鵬管處也邀請屏東觀光圈精選珍珠特色店家合作的「屏東好好市集」，讓民眾可一次購足。鵬管處更加碼好禮，民眾當日於市集使用振興券或現金累積消費滿500元整，即贈送限量喔熊帆布水壺袋一個。

    這是疫情後首場紙風車首場戶外大型演出，現場座無虛席，立法委員鍾佳濱、莊瑞雄、廖婉汝及枋寮鄉長陳亞麟帶領的團隊都到場與大小朋友同樂。

    紙風車劇團《巫頂環遊世界》枋寮鄉枋寮國小演出，讓大小朋友在讓疫情後的假日度過一個美好夜晚。（大鵬灣國家風景區管理處提供）

    紙風車劇團《巫頂環遊世界》枋寮鄉枋寮國小演出，讓大小朋友在讓疫情後的假日度過一個美好夜晚。（大鵬灣國家風景區管理處提供）

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