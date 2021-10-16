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    首頁　>　屏東縣

    全台唯一「昌黎祠」在六堆內埔 結合八音獻新潮客家佾舞

    內埔鄉公所今天舉辦韓愈文化祭，新創佾舞令人耳目一新。（記者陳彥廷攝）

    內埔鄉公所今天舉辦韓愈文化祭，新創佾舞令人耳目一新。（記者陳彥廷攝）

    2021/10/16 21:35

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉有全台唯一的昌黎祠，主祀被稱為「韓文公」的韓愈，內埔鄉公所今天於廟前封路舉辦韓愈文化祭，為傳統活動注入創新，結合客家元素，將傳統的佾舞改編具更流暢的舞步，令人眼睛為之一亮，鄉公所盼推動成為專屬的客家特色祭儀。

    今年韓愈文化祭因為疫情關系係縮減規模，公所取消市集，但仍舉辦歌唱暨啦啦隊比賽、版印金榜符、文公粄製作體驗等活動，鄉公所再將重心移到祭典，將三獻禮結合客家九獻禮，讓韓愈祭更符合在地特色，今天下午踩街，晚間則是會舉辦昌黎藝文之夜，請來歌手演唱，還會摸彩與鄉親同樂。

    有文起八代之衰美稱的韓愈，名列康宋八大家之首，出身內埔鄉的客委會副主委鍾孔炤到場祭祀，他說，韓文公隨著六堆地區的先人移民而來，於內埔天后宮旁設立，至今仍是全台唯一的「昌黎祠」，清朝時兩旁開辦私塾，堪稱內埔地區最高學府，極具客家晴耕雨讀的特色。

    據傳因昌黎祠非常靈驗，因此韓愈生日的九九重陽節前後都有大批考生前來祈求金榜題名，蜂湧而來的考生和廟宇內滿滿准考證的盛況演變為地方特色，韓愈文化祭應運而生，至今已連辦15年。

    內埔鄉長鍾慶鎮說，今年因肺炎疫情許多活動停辦，但公所縮小規模讓傳統祭典續辦，並創新融入客家九獻禮，更透過專業的文化演繹團隊以客家八音配合樂章詩詞，還重新編排更流暢、更動感的佾舞動作，吸引未來學子能踴躍投入傳承。

    佾生全部戴上口罩。（記者陳彥廷攝）

    佾生全部戴上口罩。（記者陳彥廷攝）

    鄉長鍾慶鎮擔任主祭官。（記者陳彥廷攝）

    鄉長鍾慶鎮擔任主祭官。（記者陳彥廷攝）

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