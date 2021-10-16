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    2021南國漫讀節起跑 漫讀大使劉冠廷偕重量級文化人齊聚屏東

    南國漫讀節開幕派對今天下午2點半在屏東總圖登場。（記者羅欣貞攝）

    南國漫讀節開幕派對今天下午2點半在屏東總圖登場。（記者羅欣貞攝）

    2021/10/16 17:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕2021年南國漫讀節今天（16日）起跑，屏東縣長潘孟安、《斯卡羅》導演曹瑞原、漫讀大使劉冠廷、主視覺設計師詹朴、雲門舞集創辦人林懷民等多位重量級講者齊聚屏東，為長達5個月的南國漫讀節揭開序幕。

    潘孟安表示，「南國漫讀節」是屏東專屬閱讀品牌，也是全台歷時最長、場次最多的閱讀盛典，2019年開辦以來已舉辦上百場文化活動，今年以「前往南方的閱讀派對」為主題，以閱讀作為起點，認識島嶼南方豐厚的族群、歷史文化。

    南國漫讀節開幕派對今天下午2點半在屏東總圖登場，包括知名作家平路、許悔之、蔡詩萍、本屆策展人張鐵志、蔡瑞珊等多位文化人出席；3場開幕講座報名系統日前一上線，就湧近900人報名，今也開放現場同步轉播。

    首場講座由潘孟安與曹瑞原導演以「土地從不拒絕任何種子－從影劇《斯卡羅》看見台灣文化的共榮 」，討論屏東豐沛的文化底蘊如何化作《斯卡羅》中重要元素，讓更多人以不同於過去的視角閱讀屏東。

    第二場「作為一個說書人，用 ＿＿ 說故事」，集結大使劉冠廷、主視覺設計師詹朴、策展人張鐵志，對談如何以各界專業為起點，創造一束束照向思想的光。

    終場講座「一個南部孩子的江湖行 林懷民談雲門歲月」，由雲門舞集創辦人林懷民回顧創辦雲門舞集後，創造各齣重量級舞作，將台灣推展至國際舞台的漫漫旅途。

    南國漫讀節從10月16日至明年2月13日，串連屏東各獨立書店，35場閱讀講座、5場南方探遊走讀、5班列車上的講座、2場閱讀市集，以及3場藝文展演，從屏東市、恆春延伸到小琉球。

    首場講座由屏東縣長潘孟安（左）與曹瑞原導演（右）對談。（記者羅欣貞攝）

    首場講座由屏東縣長潘孟安（左）與曹瑞原導演（右）對談。（記者羅欣貞攝）

    劉冠廷（左3）、主視覺設計師詹朴（左2）、策展人張鐵志（左1）對談，報名入場觀眾十分踴躍。（記者羅欣貞）

    劉冠廷（左3）、主視覺設計師詹朴（左2）、策展人張鐵志（左1）對談，報名入場觀眾十分踴躍。（記者羅欣貞）

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