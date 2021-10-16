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    獨家》墾丁現疫情降級旅遊亂象 船帆石違法跳水將開罰3000

    墾丁現疫情降級旅遊亂象，民眾到船帆石跳水。（李先生提供）

    墾丁現疫情降級旅遊亂象，民眾到船帆石跳水。（李先生提供）

    2021/10/16 14:55

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情逐漸趨緩加上五倍券加持，民眾出遊意願增加不少，卻也出現不少旅遊亂象，墾丁船帆石上午便出現遊客在船帆石違法跳水狀況，被當地居民完整拍下，墾管處也強調，船帆石、大尖山禁止攀爬行之有年，違規將依「國家公園法」裁罰3000。

    船帆石是墾丁地區地標之一，卻也不時有民眾追求刺激或拍網紅照攀爬跳水，2016年間，當時有17萬粉絲的旅行名人「Cc謝昕璇」，也曾攀爬遭舉發後道歉；近年多數遊客都相當守規矩，沒想到疫情降級後竟又出現亂象。

    「到時候出事情又是全民買單嗎？」拍下過程的居民李先生說，船帆石禁止跳水的規定，講好幾次還是一樣有遊客在爬，這次目擊至少一次有三個人，顯然是有計劃性前往違規攀爬跳水，希望墾管處加強取締強度。

    船帆石因外型酷似美國前總統尼克森，又被戲稱為「尼克森頭」，早年常有民眾冒險攀爬上10公尺高的「尼克森鼻子」處跳水，受傷或礁岩割傷事件頻傳，因此，「墾丁國家公園區內之禁止事項」中，第七項就明白提到「禁止於大尖山、青蛙石、船帆石地區從事攀爬之行為 」是行之有年的規定。

    墾管處副處長許書國強調，攀爬船帆石跳水違反《國家公園法》可開罰3千元，加上船帆石附近海面下暗藏銳利礁岩，高處跳下非常危險，一不小心就可能會重傷，經循線針對攀爬船帆石跳水者開罰。

    船帆石跳水違反國家公園法。（李先生提供）

    船帆石跳水違反國家公園法。（李先生提供）

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