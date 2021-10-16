來聽小琉球放送車 大武山文學營「屏東聲音紀事」開展

小琉球的「放送車」是小島特有的聲音。（2021年大武山文學營提供）

2021/10/16 12:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕什麼聲音代表著屏東？2021年大武山文學營系列活動開跑，首波「屏東的聲音紀事」線上文字展今天（16日）開展，透過各書店的觀察，半島落山風的聲音、小琉球「放送車」的聲音，還有屏東市廣東路的喧囂聲、眷村書店的聲音，構成屏東精彩樣貌，本月（10月）30日登場的大武山文學營也將以聲音紀事為主題，分享跨界書寫。

今年大武山文學營由三餘書店協助策展，策展人鍾尚樺表示，屏縣幅員狹長，從山邊到海邊、離島小琉球，囊括多元族群和文化，這次的活動由屏東在地獨立書店及社區共同參與「聲音紀事」線上文字展覽，一同描繪記憶中屬於屏東的文化習俗、風土民情、歌謠等故事，從在地觀點分享屏東的聲音記憶。

屏東的聲音十分特別，繫本屋書店店主徐孝晴從小在屏東市廣東路長大，廣東路上的叫賣聲、各式流行音樂、少年仔改裝排氣管、拆除消音器的光陽名流100呼嘯而過，大廟萬福宮絡繹不絕的香客及歌仔戲的歌唱聲，交織成屏東人對廣東路的商展印象。

離島小琉球特有的「放送車」則是小島停琉書店店主陳芃諭印象最深刻的島上聲音，她在文章中寫道：「各位鄉親大家好。」是每次放送消息時的固定開場，只要車子慢慢駛近自家附近，聽到這句話從擴音器放送出來的聲音，大家總會不知不覺放下手邊的事情、打住聊到一半的天，跑到門口仔細聽放送車帶來什麼消息，若是家中孩子太吵，還會被訓斥安靜一點。在島上若辦活動，想要有多一點在地人參與，透過社群可是行不通的，肯定要付費請放送車幫忙將活動消息送達全島。

落山風的聲音到底像什麼？紅氣球書屋的主人郭德慧這樣形容：「一開始只是悶哼撞擊聲，像是遠處的雷聲，又像是三台山附近軍隊的砲聲…」。

眷村書店也是各種不同聲音交織而成，永勝5號主人翁禎霞這樣形容：「沙沙聲、嘰嘰聲、喵喵聲，摻雜著低鳴的除草聲、掃地聲，這是眷村的幽靜小巷裡，最讓人沉靜的合鳴，開在村子裡的小書店，幾乎就是在這樣節奏中，開始每一天。」

主辦單位表示，今年大武山文學營除聲音紀事線上展外，10月30、31日將於於屏東縣立圖書館總館5樓演講廳舉行，邀請7位華文作家擔任講師，包含詩人陳昌遠、馬尼尼為、廖瞇和蕭詒徽、擅長書寫聲音地景的李志銘、出版界創意大師「白鼻毛」陳夏民、以及全方位的跨界創作藝人又仁。

2021屏東縣大武山文學營開放報名中，可至三餘書店官方網站查詢；屏東的聲音紀事線上文字展及相關音檔，可至三餘書店官方網站及屏東各獨立書店臉書搜尋。

眷村裡的書店回聲。（2021年大武山文學營提供）

今年大武山文學營將以聲音紀事為主題，分享跨界書寫。（2021年大武山文學營提供）

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