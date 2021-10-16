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    首頁　>　屏東縣

    推動農村再生有成 金牌農村競賽屏東奪1金1銅

    屏縣內埔鄉東片社區拿下金牌農村競賽金牌獎。（屏東縣政府提供）

    屏縣內埔鄉東片社區拿下金牌農村競賽金牌獎。（屏東縣政府提供）

    2021/10/16 09:52

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕樹立農村典範，農委會第2屆金牌農村競賽，全台有784個農村參賽，經過1年多激烈競爭，結果近日揭曉，屏東縣由內埔鄉東片社區拿下金牌獎、枋寮鄉新龍社區奪銅牌獎。

    屏東縣長潘孟安表示，「以人為本」是推動縣政核心價值，農村再生計畫的推動更甚重要，透過第2屆金牌農村競賽，東片及新龍社區展現出豐碩的成果，不但為屏東縣拿下全國金牌農村金牌獎及銅牌獎的殊榮，更為全國農村再生社區建立「宜居、宜遊、宜業」的幸福三宜農村典範。

    潘孟安指出，2017年屏東縣成立的全國第一個農村再生專案辦公室，透過府內資源整合，進行行銷宣傳，全力行銷農村再生社區產業，以故事行銷手法，提升農再社區產品新價值，拉高產品經濟效益，同時藉由年度社區產業博覽會展現農再社區長期耕耘的成果。

    獲得金牌獎的內埔鄉東片社區，由社區內8家友善耕作農場共同組成「東片寶石村股份有限公司」，是全台第一個自發性的農村型社會企業，將5%營收回饋社區，做為照護社區長輩及培育青農的基金。

    東片社區也積極推動友善農法，除與鄰近學校合推食農教育，也與社區內畜牧場共同合作沼渣沼液作為農地肥分替代使用，更成立全國第一座社區型的「微生物資材培養推廣中心」，恢復良好的生態系統。社區同時籌組「時間銀行」，讓志工把服務時數存起來，換取自己需要的服務，重現早期客家農村的交工精神。

    獲銅牌獎的枋寮鄉新龍社區，有「龍膽石斑故鄉」稱號，近年來積極推動循環經濟，將衍生廢棄的龍膽石斑魚鱗，開發相關保養品及食品，解緩大量廢棄物環境問題，也吸引青年在地就業並建立品牌行銷。

    新龍社區更著手營造高齡社區友善生活場域，提供長輩活動休憩且兼具生態永續環境空間，落實青銀共學共存共好，也導入以食漁教育為核心理念的漁村導覽遊程，可以看見漁村各種的可能，悠活在「樂漁、慢漁、食漁」的漁村生活，以「魚鱗一片、希望無限」永續發展在地產業經濟。

    屏縣枋寮鄉新龍社區奪下金牌農村競賽銅牌獎。（屏東縣政府提供）

    屏縣枋寮鄉新龍社區奪下金牌農村競賽銅牌獎。（屏東縣政府提供）

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