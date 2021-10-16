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    首頁　>　屏東縣

    代表台糖參加壘球賽卻遭球打瞎左眼 告公司及隊友求償710萬

    球員在比賽或練習時受傷，時有所聞。示意照，圖中人物與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

    球員在比賽或練習時受傷，時有所聞。示意照，圖中人物與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

    2021/10/16 09:47

    〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子代表台糖公司參加壘球賽，卻在練習傳接球時，被壘球擊中左眼，導致左眼失明，李男遂提告向台糖公司、郭姓壘球隊友及蕭姓教練求償近710萬元，屏東地院審理後，認為李男求償無理，駁回請求，可上訴。

    李男主張，他和郭、蕭等3人均為台糖員工，3人代表台糖參加2017年總統盃慢速壘球國營事業組比賽，卻在練習傳接球時，被郭男丟出的壘球打中左眼，導致左眼失明，勞動力因而減損47%，台糖、郭男及擔任球隊教練的蕭男應負起連帶賠償責任。

    台糖主張，該比賽是球員自願報名參加，非該公司指派，不得視為職業災害，李男傷後在公司職務未變，領一樣薪水，沒有勞動力減損的損害，且李男已領取相關保險理賠金238萬多元，台糖無須負賠償責任。

    蕭、郭2人主張，李男被球擊中後，2人及其他隊員均立即趨前關心，並請李下場冰敷，詢問是否需要送醫，然李男表示休息冰敷即可，於休息約20分鐘後，李男主動表示仍可上場比賽。

    屏東地院認為，該比賽採自願參加，享台糖公假及食宿補貼，非該公司指派，且球賽中或賽前練習時出現受傷風險乃為參賽者所熟知，李男傷害並非是郭男故意或魯莽行為所致，故主張郭、蕭2人違反練習規則及保護義務，難認有據，應駁回李男請求。

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