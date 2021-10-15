灰面鵟鷹大軍終於來了！單日破萬隻過境墾丁 賞鳥衝一波

灰面鵟鷹萬隻過境墾丁。（記者蔡宗憲攝）

2021/10/15 23:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年秋季9月中至10月底，是保育類猛禽赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣高峰期，進入第33年過境調查的墾丁地區，今年過了10月仍未出現大量灰面鵟鷹過境，今天（15日）終於記錄到今年首次破萬大量，猛禽達人蔡乙榮要鷹迷別擔心，「天氣轉晴後遷徙就會大發生！」

根據墾管處近年的同期調查記錄，目前已經進入灰面鵟鷹大量過境期，每天都有近萬遷徙過境記錄，但根據墾管處委託調查資料，今天記錄到上萬過境前，灰面鵟鷹過境數字不到100隻，與去年10月18日累計過境26萬餘隻，刷新32年記錄的狀況有極大差距。

更特殊的是，往年9月底就進入尾聲的赤腹鷹過境，今年10月10日赫然出現1萬餘隻過境，令長期觀察的資深鷹迷們都感到相當驚奇。秋季過境猛禽調查記錄中，去年赤腹鷹過境超過26萬餘隻，灰面鵟鷹過境超過8萬2000餘隻，都是32年來記錄，今年赤腹鷹主要過境期結束後累計23萬9千餘隻，雖低於前兩年高峰，仍高於常年平均。

「預估近期就會爆出大量！」猛禽達人蔡乙榮說，本季灰面鵟鷹鷹群已經抵達台灣，但灰面鵟鷹過境紀錄是受到圓規颱風外圍環流阻斷南遷所致，前幾年也曾國慶連假都沒有灰面鵟鷹群，不過，今年確實很特別，台灣以北並無阻礙遷徙的因素，但赤腹鷹竟能在快10月中旬拉出尾盤，而灰面鵟鷹仍然零星；繼去年雙破紀錄後，今年應會比常年多，畢竟赤腹鷹已接近24萬，灰面鵟鷹也該不少才是，賞鳥民眾不妨到滿州及社頂等待。

灰面鵟鷹在滿州鄉棲息。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法