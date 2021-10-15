台商鮭魚迴游變鱷魚迴游？ 屏東科技產業園區擴區挨批

「屏東科技產業園區（擴區）」案及「屏東縣六塊厝農場設置加工出口區計畫」基地位置及現況。（取自環評資料）

2021/10/15 21:14

〔記者羅綺／台北報導〕因應台商回流，政府規劃西部科技廊帶，要打造高度韌性的供應鏈；其中之一的「屏東科技產業園區（擴區）」案今日合併「屏東縣六塊厝農場設置加工出口區計畫」進入環評專案小組初審，但因為目的事業主管機關未到現場，非屬於環保署主管法規的爭議點無法釐清，環委決議將審查會改為談話會，待下次再召開初審會議。

開發單位經濟部加工出口區管理處屏東分處表示，配合台商鮭魚返鄉，土地需求強勁，因而計畫原台糖公司六塊厝畜殖場（面積26.86公頃）開發未屏東科技產業園區（擴區），與南側汽車專業區、屏東科技產業園區串連形成產業聚落。

這項計畫日前已獲行政院核定執行，預計將引進塑膠製品、金屬製品、電子零組件及汽車零件製造業等經濟部認定的低污染產業，未來可為地方創造790個就業機會。

然而與會的屏東市前進里長王泰益指出，該地區容易淹水，今年7月份就發生高屏溪水災；2009年八八水災時，牛稠溪倒灌，社區農田放眼望去都是水，「現在都這樣了，以後400公頃蓋工廠更不得了，住在這邊的居民真的很倒霉。」屏東縣環保聯盟理事洪輝祥也說，計畫範圍原來是河川區，八八水災台糖養豬場水淹到1米8，500頭豬隻被淹死，政府還派膠筏將居民緊急撤離。

屏東縣環保聯盟代理理事長康美麗也說，開發地原來是可以滯洪吸水的海綿，政府佔據綠地後勢必會把地墊高，未來必然會流往地勢較低的村莊。且產業園區帶來的交通雜亂、空氣污染等問題，讓在地居民如何安居？

左岸高屏溪常務監事簡嘉德直批，「說是為了台商鮭魚迴游，其實根本是鯊魚、鱷魚迴游」，要將本來可以吸碳的自然綠地，改成號稱「低污染產業」的工業區。此外，產業園區供水高達每日4萬公噸，是要抽地下水還是用屏東的自來水，未來工業用水是否會排擠農業灌溉用水？再加上當地空污非常嚴重，如今竟要再蓋工廠，勢必讓空污更惡化。

由於部分居民所提的爭議點不在環保署的管轄範圍，且經濟部、屏東縣政府均未與會，無法平衡資訊，環評委員因而決議將審查會改為談話會，待下次目的事業主管機關與會時再續審。

此外，環評委員也就溫室氣體排放、空污、廢污水、廢棄物、用電量、用水量、植栽、生態調查等提出建議，並要求開發單位進一步說明鄰近地區可能的淹水影響、排放廢污水的承受水體與周遭灌溉用水取水口的關聯性，並要提出減輕措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法