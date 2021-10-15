屏東少年意外墜橋亡逆轉成命案 生前遭2嫌追打

少年深夜墜橋被消防人員救起。（記者蔡宗憲翻攝）

2021/10/15 07:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣牡丹鄉山區在5月間發生一起少年深夜墜橋案件，當時親友及救難人員一度都以為是意外釀成，少年經過半個月搶救不治死亡後，由於少年身上多處不明傷痕，加上證人供詞不一，恆春分局偵查隊鍥而不捨多月追查，果然查出兩名陳姓男子涉嫌追打導致少年墜橋，將犯嫌依傷害致死移送法辦，還給家屬一個公道。

這起案件發生在5月16日，15歲少年阿成（化名）15日21時許，與友人到山區一處部落聚會，16日0點48分卻被發現跌落6公尺高的橋下河床，阿成當場失去意識，消防分隊救護人員據報先行下河道，給予傷者頸圈、長背板、包紮止血、固定後由救災人員以雙節梯與省力系統架設低索協助脫困，由滿州救護車送往南門醫院接受進一步治療，整個救援過程花了超過30分鐘，就像是一般墜落意外救援案件。

沒想到阿成因為傷勢嚴重，5月30日仍不治死亡，雖然現場有民眾指稱是意外事件，卻也有不少人指證阿成墜橋前與友人有爭吵狀況，警方在案發後就已進行初步調查，但刑事專長的恆春警分局長陳至瑋認為事有蹊蹺，立刻要求偵查隊長邱星澤深入了解，果然發現少年身上有墜橋前就存在的毆打傷痕。

經過幾個月的調查及反覆蒐證，確認阿成15日當晚隨友人至案發地陳姓犯嫌家庭聚會，酒席間雙方發生口角，於16日0時許被害少年遭陳嫌毆打後，另一名陳姓犯嫌又持物品追打，被害少年遭連續毆打心生恐懼逃離，且現場光線昏暗，被害少年於逃跑過程中，因不熟悉地形跌落6公尺高橋下河床，檢警後續也進行現場重建模擬，終於還給亡者少年及家屬一個公道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

少年深夜墜橋高度達6米以上。（記者蔡宗憲翻攝）

少年深夜墜橋相當可疑。（記者蔡宗憲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法